Escape From Wonderland: die Metalcore Newcomer unterschreiben bei Drakkar Entertainment

Die Stuttgarter Metalcore Durchstarter, Escape From Wonderland, haben einen weltweiten Plattendeal bei Drakkar Entertainment / Soulfood Music unterschrieben.

2012 gegründet, in 2016 jedoch neu-formiert, veröffentlichte die Band 2019 ihre erste, selbstbetitelte Debüt EP, gefolgt von zahlreichen Shows mit Szene Größen wie Attila, Emil Bulls, Veil Of May und vielen weiteren. Während Escape From Wonderland derzeit an der Veröffentlichung ihres ersten Longplayers arbeiten, stellen sie heute einen Video Clip zu ihrer brandneuen Single Dissimulate vor!

„Wir sind stolz darauf, die deutschen Metalcore-Newcomer Escape From Wonderland unter Vertrag nehmen zu dürfen. Der erste Output unserer Partnerschaft wird die neue EFW-Single Dissimulate sein, sagt Drakkar Entertainment Labelmanager Maximilian Föse.

„Als ich die Tracks zum ersten Mal hörte und die Jungs traf, wusste ich, dass sie etwas sehr Einzigartiges und Besonderes haben. Ich fühle mich geehrt, mit ihnen zusammenarbeiten zu dürfen und die Band in ihre nächsten Kapitel mit uns zu begleiten!“

Die Band kommentiert: „Wir freuen uns riesig, diese Chance bekommen zu haben! Natürlich war es für uns eine große Entscheidung, da man natürlich nicht jeden Tag einen Labeldeal unterschreibt. Aber mit der Unterstützung, die wir jetzt durch Drakkar erhalten, haben wir endlich die Möglichkeit, uns noch viel mehr auf das zu konzentrieren, was wir als Musiker machen wollen: Musik schreiben und live spielen!

In dem Sinne ist es also eine echt große Erleichterung für uns, da wir uns jetzt effektiv um weniger

Organisatorisches kümmern müssen und vieles, was wir vorher in Eigenregie auf die Beine stellen

mussten, aus der Hand geben können. Somit freuen wir uns schon richtig auf die zukünftige

Zusammenarbeit und über die Möglichkeit, die uns damit geboten wird.“

Die brandneue Single-Auskopplung samt Video Clip zu Dissimulate seht ihr ab sofort hier: