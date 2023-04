Aggros: mit ihrem Album „Rise Of The Aggros“ jetzt auf Bandcamp

Aggros sind die neue Instrumental-Hardcore/Metal-Marke des Cro-Mag-Songwriters und -Gründer Parris Mayhew. Aggros haben bereits im letzten Jahr die Single City Kids aus dem Debütalbum Rise Of The Aggros in Eigenregie vorveröffentlicht. Jetzt kommt die neueste Single mit Musikvideo aus dem Album Rise Of The Aggros. Der Song ist ein Re-Mix von Chaos Magic mit Chuck Lenihan von den Crumbsuckers an der Leadgitarre. Es ist ein Hardcore-Epos, so vollgepackt mit Riffs, dass es keiner Vocals mehr bedarf!

Wer die Band unterstützen möchte, schaut mal auf Bandcamp vorbei, denn da gibt es das Album nun zu hören und zu kaufen: https://theaggros.bandcamp.com/album/rise-of-the-aggros

Das Debütalbum Rise Of The Aggros wird jedem vertraut vorkommen, der Parris Mayhews Highschool-Band und die bahnbrechenden Alben, die er mit ihr gemacht hat, kennt. Aggros ist einfach eine Fortsetzung für Parris als Songwriter, Produzent und Gitarrist, also ist es das, was die Fans erwarten – und noch einiges mehr! Einige Leute haben Aggros als „Progressive Hardcore“ bezeichnet, aber es ist NYHC durch und durch. Aggros planen auch bereits eine Tour für den Sommer.