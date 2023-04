Babymetal: mit Support Wargasm live am 01.12.2023 in der Stadthalle Offenbach

Sie sind die Erfinderinnen des Kawaii Metal und mit gerade einmal Mitte 20 schon absolute Ikonen: Ende des Jahres kommen Babymetal mit ihrem neuen Album The Other One

auf Tour nach Deutschland. Am 01.12.2023 sind sie in der Stadthalle in Offenbach live zu erleben, als Special Guest haben sie Wargasm aus London mit dabei.

Zuckersüßer J-Pop, unschuldige Texte, Gothic-Lolita-Looks, ausgefeilte Choreografien – und kreischende Gitarren: Babymetal sind ein einzigartiges Gesamtkunstwerk, ein Genre für sich. Spielend leicht macht sich die Gruppe Stile wie Power, Speed und Death Metal zu eigen und krempelt die Szene damit mächtig um. Als die Band 2010 gegründet wird, sind die drei Mitglieder noch nicht einmal 13 Jahre alt. Ursprünglich als Unterdivision der Schülerinnen-Idol-Popgruppe Sakura Gakuin gestartet, ist die Formation schnell so populär, dass sie sich unabhängig macht. Nach ersten Singles und Auftritten erscheinen 2014 ihr gefeiertes Debütalbum Babymetal sowie der schrille Viral-Hit Gimme Chocolate!!. Der verrückte Clash von verspielten Kawaii-Ohrwürmern mit hartem Metal und EBM-Elementen erobert die Musikwelt.

Nach der Veröffentlichung ihres Debüts gehen die Teenagerinnen erstmals auf Tour in Europa und den USA, wo sie im Vorprogramm von Lady Gaga auftreten. Ganz nebenbei arbeiten sie noch mit DragonForce sowie Metal-Legende Rob Halford zusammen. Babymetal, da ist man sich einig, sind die Sensation der Stunde. Hier werden Pop- zu Metal-Fans – und umgekehrt.

Mit dem 2016 veröffentlichten Album Metal Resistance geht die Erfolgsgeschichte des Trios weiter: Die Red Hot Chili Peppers, Metallica, Guns N‘ Roses und Korn outen sich als Fans des Ausnahmephänomens und nehmen Babymetal in ihr Vorprogramm – nicht, dass die Japanerinnen nicht bereits im Alleingang Hallen weltweit ausverkaufen. Als 2019 das dritte Album Metal Galaxy erscheint, haben Babymetal schon einige Rekorde in der Tasche: Sie sind die jüngste Band, die je in Tokios legendärem Budōkan auftrat sowie die erste japanische Band, die als Headliner in Londons Wembley Arena und auf einer der Hauptbühnen des Glastonbury Festivals spielte. Kein anderer Act aus Japan konnte sich außerdem je zuvor so weit oben in den britischen und US-amerikanischen Charts positionieren.

Wie soll man diese Karriere noch toppen? Ganz einfach: Mit dem neuen Werk The Other One – einem Konzeptalbum, das eine erwachsenere, düsterere Seite von Babymetal zeigt und mit Songs wie Metal Kingdom und Monochrome wieder einmal nur so vor Headbang-Hymnen strotzt. Im Spätherbst 2023 kommen Su-metal, Moametal und das jüngst vorgestellte neue Mitglied

Momometal mit ihrer treu ergebenen Kami Band auf Headliner-Tour nach Deutschland. Und so viel ist bereits sicher: Es wird kawaii, es wird heavy und es wird einzigartig.

Datum: 01.12.2023

Ort: Offenbach Stadthalle

Beginn: 20 Uhr

VVK an allen bekannten VVK-Stellen sowie unter https://www.livenation.de/artist-babymetal-554154