Sylosis: veröffentlichen ihr neues Album „A Sign Of Things To Come“ und enthüllen das Video zu „Descent“

Die britischen Metal-Schwergewichte Sylosis haben vergangenen Freitag ihr neues Album A Sign Of Things To Come veröffentlicht. Zeitgleich mit der Veröffentlichung des Albums hat die Band auch das Video zur neuen Single Descent enthüllt.

Josh Middleton kommentiert: „Der Tag ist endlich gekommen! Wir sind sehr stolz zu verkünden, dass unser neues Album A Sign Of Things To Come jetzt veröffentlicht ist! Vielen Dank an unsere fantastischen Fans, die Sylosis unterstützen und es uns ermöglichen, weiter voranzukommen. Dieses Album ist für euch! Wir haben das Gefühl, dass dies unsere beste und vielfältigste Musik bis heute ist, während es gleichzeitig unser bisher kürzestes Album ist!“

Erwerbt A Sign Of Things To Come auf verschiedenen Formaten und streamt es jetzt unter: https://sylosis.bfan.link/ASOTTC-Album.ema

Seht euch das Video zu Descent hier an:

Mehr Infos zu Sylosis (Tourdaten 2023 inkl.) und ihrem frisch veröffentlichten Album A Sign Of Things To Come bekommt ihr hier:

Sylosis sind:

Josh Middleton – Gesang, Gitarre

Alex Bailey – Gitarre

Conor Marshall – Bass

Ali Richardson – Schlagzeug

