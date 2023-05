Rock Of Ages Musical: kommt am 22. Mai nach Hamburg

Endlich ist es so weit: das Musical Rock Of Ages kommt nach Hamburg. Am 22. Mai 2023 feiert das Publikum in der Hansestadt (Neue Flora) das Lebensgefühl und die größten Rock-Hymnen der 1980er-Jahre!

Rock Of Ages ist das Live-Spektakel, das sich selbst nicht ganz so ernst nimmt und garantiert kein Klischee der wilden 1980er-Jahre auslässt. Liebesgeschichte oder rockige Hommage, Musical oder Parodie? Rock Of Ages ist einfach alles…!

Im Gepäck hat das fetzige Musical jede Menge der größten Rock Hits aller Zeiten: Von Here I Go Again (Whitesnake), über The Final Countdown von Europe bis hin zu Journeys Don’t Stop Believing und viele, viele weitere Classic Rock Hymnen der unvergessenen 1980er-Jahre.

Auch im Hamburger Prominenz ist bereits im Rock Of Ages Fieber. Für den 22. Mai haben sich angesagt: die Schauspielerinnen Sandra Quadflieg und Sina Zadra, Model Louisa Kapitza sowie Jenny Elvers.

