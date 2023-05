The Callous Daoboys kündigen für Juli/August eine Europatour an inklusive der ersten Dates in Deutschland! Tickets gibt es u.a. hier.

01.08. Karlsruhe – P8

02.08. München – Free & Easy Fest

12.08. Leipzig – The Plague

13.08. Aachen – The Wild Rover

Außerdem stehen im Ausland u.a. Auftritte bei den Metal Days in Slowenien und dem legendäen Brutal Assault in Tschechien an.