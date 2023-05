Goethes Erben melden sich nach dem Werk Elemente von vor zwei Jahren zurück und präsentieren ihr zwölftes Studioalbum X, das am 14.04.2023 unter dem Label Dryland Records veröffentlicht wurde. Die Band, die 1989 von Oswald Henke und Peter Seipt gegründet wurde, hat sich im Laufe ihrer Karriere immer wieder neu erfunden und zählt zu den stilprägenden Bands der deutschen Dark-Wave- und Gothic-Bewegung. Aktuell zieht das Quartett um Oswald die Goethes Erben Strippen. Mit dabei Tom Rödel an der Gitarre und am Bass sowie Tobias Schäfer an den Tasten und der zweiten Gitarre und Markus Köstner hinter den Fellen.

Mit X sind Goethes Erben ihrem Image treu geblieben, technisch geht es für die Truppe immer weiter und jedes neue Werk öffnet neue Türen der Dunkelheit. Die zwölf Tracks des Albums bewegen sich zwischen Avantgarde, Rock und Electropop und zeigen die kreative Vielfalt der Band. Die Spielzeit von 43:37 Minuten bietet genug Raum für Experimente und Überraschungen. Das Korsett bleibt jedoch recht eng und beinhaltet viele düstere wie emotional negative belastete Sequenzen.

Die zehn Songs auf X sind geprägt von ergreifenden Beats, eingängigen Melodien und tiefgründigen Texten. Die Stimme von Oswald Henke trägt die traurigen Botschaften durch die verschiedenen Klangwelten und schafft eine spezielle Atmosphäre. Songs wie Bin Ich Blind, Wann, oder Nagen zeigen, dass Goethes Erben nichts von ihrem künstlerischen Anspruch eingebüßt haben und auch auf dem neuen Silberling musikalische Grenzen ausloten. Die Platte ist ein mutiger Schritt nach vorne und ein Beweis für die ungebremste Kreativität in der dunklen Masse. Der Hörspaß liegt dabei auf Eis und genau das ist von den vier Protagonisten auch so gewollt. Die gequälten Lyrics sollen den Hörer mit in die Tiefe ziehen. Auf den Cocktail muss man Lust haben, dazu sollte man mental gefestigt sein, damit einem die Nummern nicht den Boden unter den Beinen wegziehen.

HIER! geht es für weitere Informationen zu Goethes Erben – X in unserem Time For Metal Release-Kalender.