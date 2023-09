Massive Wagons: kündigen Headline-Shows in Deutschland an

Unverkennbar britisch, ohne Scheu, knallende Riffs mit Punk-Attitüde zu mischen – Massive Wagons liefern live eine energiegeladene Rockshow, die die Jungs im Rahmen ihrer ersten Headline-Europatour endlich auch nach Deutschland bringen.

Das Quintett aus dem nordenglischen Carnforth spielt am 18. März 2024 in Frankfurt (Das Bett), am 19. März 2024 in Berlin (Cassiopeia), am 20. März 2024 in Hamburg (headCRASH) und am 25. März 2024 in München (Backstage). Tickets sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich.

Das aktuelle Album Triggered! stieg auf Platz 6 der offiziellen UK-Charts ein und bescherte der Band ihr drittes Top-20-Album in Großbritannien und ihr zweites Top-10-Album.

Massive Wagons zeigen Flagge für britischen Rock und können es kaum erwarten, Europa im Sturm zu erobern. Sänger Baz Mills: „Deutschland war schon immer großartig für uns, wir lieben das Land, die Leute, das Bier und wir lieben es, nach der Show mit allen abzuhängen! Wir kommen zu euch, ihr braucht uns in eurem Leben, das ist unvermeidlich!“

Um den bevorstehenden britischen Rock’n’Roll-Angriff auf Europa zu feiern, haben Massive Wagons die Single A.S.S.H.O.L.E. von Triggered! veröffentlicht. Hier gibt es das Live-Video von A.S.S.H.O.L.E. zu sehen.

Baz erklärt, wie sich Triggered! von den vorherigen Alben der Band unterscheidet: „Ich denke, dieses Album klingt viel britischer. Ich denke, wir haben es geschafft, unseren Sound aktueller zu gestalten, er klingt frisch und aufregend. Es hat viel mehr von einem Punk-Vibe an sich, aber trotzdem ist es immer noch voll von allem, was wir an Gitarrenmusik lieben.“

Massive Wagons gehören seit einigen Jahren zu den Protagonisten der New Wave Of British Classic Rock und haben sich durch ausdauerndes Touren nicht nur in ihrer Heimat eine feste Fangemeinde erspielt.