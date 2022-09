Massive Wagons: veröffentlichen Video zu „Generation Prime“ feat. Skindred’s Benji Webbe

Kurz nach der Veröffentlichung ihrer brandneuen Single Generation Prime präsentieren die britischen Rocker Massive Wagons ihr unterhaltsames offizielles Musikvideo zum Song, in dem auch Gastsänger Benji Webbe von Skindred, neben den Jungs von Massive Wagons, zu sehen ist.

Generation Prime ist eine zuckersüße Punkrock-Hymne, die an die glorreichen 90er-Jahre des Mitsingens von z.B. The Offspring Hits erinnert. Inhaltlich zielt Generation Prime auf unser Bedürfnis nach sofortiger Befriedigung ab. Wagons Barry „Baz“ Mills und Benji Webbe tragen dabei ihren stimmlichen Schlagabtausch über galoppierende, kraftvolle Rhythmen aus Ska-gebogene Gitarren aus. Bereits von Kerrang! Radio als „Single of the Week“ geehrt, befindet sich der Track auf dem kommenden Album Triggered!, welches am 28. Oktober über Earache Records erscheint.

Seht euch das offizielle Musikvideo hier an:

Baz kommentiert: „Wir wollten ein Video mit Gehalt für diese Single, aus mehreren Gründen … erstens singt auf dem Track einer der besten Frontmänner der Welt, Mr. Benji Webbe, und wenn er auch noch im Video zu sehen ist, wäre das einfach nur der Hammer, dieser Mann trägt das Feuer in sich! Wir wollten diese Mal auch ein Video, das sich nicht um eine Performance dreht. Ich denke, der Song hat eine sehr relevante Botschaft und verdient ein ein Video, dieser gerecht zu werden!

Wir haben wieder mit Video Ink zusammengearbeitet, wir vertrauen ihnen und ihrer Arbeitsmoral voll und ganz. Der Dreh ging über zwei lange Tage, bei dem Adams Haus mit Hunderten von alten Pappkartons gefüllt wurde, mit einer Entführung durch Außerirdische und ein paar Paketzusteller-Spielereien … jede Menge zu filmen, aber alle haben sich voll ins Zeug gelegt und wir haben unser bisher bestes Video gemacht, denke ich – Hut ab alle Beteiligten.

Wir wollten die Botschaft des Songs über den derzeitigen Konsumrausch vermitteln. Dabei betrachten wir auch unser eigenes Verhalten, wir müssen uns alle damit befassen; der derzeitige Zustand hat das Potenzial, verheerende Auswirkungen auf den Planeten zu haben, und ich denke, es hat eine Auswirkung auf die Einstellung der Menschen im Allgemeinen. Darauf versucht das Video hinzuweisen, kombiniert mit dem Niveau der schauspielerischen Fähigkeiten von Emmerdale Farm. Wir hoffen, es gefällt euch!“

