Massive Wagons: veröffentlichen neue Single „Everywhere We Go“

Reaper Entertainment freut sich, die britische Rock-Sensation Massive Wagons im Label-Roster willkommen zu heißen!

Bekannt für ihre explosive Live-Energie und den mitreißenden Mix aus klassischem und modernem Hard Rock, feiert die Band den Beginn dieser neuen Partnerschaft mit der Veröffentlichung ihrer brandneuen Single Everywhere We Go.

Zur Feier des Tages erscheint der Song außerdem als exklusive 7-Inch-Vinyl-Single, limitiert auf 500 Exemplare weltweit. Das Vinyl ist auf Tour am Merch-Stand erhältlich und kann ab sofort im offiziellen Reaper Entertainment Shop vorbestellt werden.

Parallel zum neuen Labeldeal geben Massive Wagons auch eine Partnerschaft mit Brainstorm Music AG bekannt, die das Management in Deutschland unterstützen werden.

Managerin Terri Chapman zeigt sich begeistert über die nächsten Schritte der Band:

„Massive Wagons haben sich nie auf ihrem Erfolg ausgeruht. Mit den Fans immer im Mittelpunkt fühlt sich die Partnerschaft mit Reaper Entertainment wie der perfekte nächste Schritt an. Reaper bringt Erfahrung, Integrität und eine echte ‚Fans-first‘-Philosophie mit, die perfekt zur Band passt. Wir arbeiten bereits intensiv am nächsten Album – und es wird ihr bisher stärkstes. Die Dynamik in Großbritannien wächst weiter, und mit unseren deutschen Partnern von Brainstorm, die seit Jahren die Arbeit der Band begleiten, ist alles perfekt aufeinander abgestimmt. Dies ist eine neue Ära für Massive Wagons, und die Fans werden unbedingt Teil davon sein wollen.“

Barry Mills (Sänger von Massive Wagons) ergänzt:

„Wir gehen 2026 wieder auf Tour durch Großbritannien – laut, hart und kompromisslos Massive Wagons! Keine Agenda, keine Spielchen, einfach purer Rock’n’Roll mitten ins Gesicht. Sichert euch Tickets – das wird pures Chaos!“

Deville von Brainstorm kommentiert:

„Das Team von Brainstorm Music Marketing freut sich sehr, künftig noch enger mit Massive Wagons zusammenzuarbeiten. Ihre Energie, Entschlossenheit und ihr ehrlicher Rock-Spirit verkörpern genau das, was wir fördern wollen. Die Band bringt eine treue Fangemeinde, eine beeindruckende Live-Präsenz und eine klare kreative Identität mit. Diese Partnerschaft fühlt sich an, als würde man zu einer Band stoßen, die bereits mit voller Kraft unterwegs ist – bereit für größere Bühnen und mutige neue Schritte.“

Flori von Reaper Entertainment fügt hinzu:

„Massive Wagons gehören zu den aufregendsten Rockbands Großbritanniens – und zu den vielversprechendsten Acts weltweit. Wir freuen uns, sie dabei zu unterstützen, auch international das gleiche Maß an Anerkennung und Erfolg zu erreichen, das sie sich in Großbritannien bereits erarbeitet haben. Ihre Energie, Authentizität und Leidenschaft machen sie zu einem perfekten Fit für unser Label, und wir freuen uns darauf, sie auf ihrem Weg zu neuen Rock- und Metal-Fans weltweit zu begleiten.“

Über Massive Wagons

Gegründet 2009 in Lancaster, England, liefern Massive Wagons eine energiegeladene Mischung aus Classic Rock, Hard Rock und punkiger Attitüde. Im Laufe der Jahre hat sich die Band stetig nach oben gespielt:

Full Nelson (2018) erreichte Platz 16 der UK-Albumcharts, House Of Noise (2020) Platz 9, Triggered! (2022) Platz 6 und Earth To Grace (2024) sogar Platz 4.

Mit erfolgreichen Tourneen, Festivalauftritten und einer treuen Fangemeinde stehen Massive Wagons für pure Rock-Energie und echte Authentizität. Der Signing-Deal mit Reaper Entertainment markiert nun ein spannendes neues Kapitel in ihrer Karriere.

Bleed & Bone Tour 2025

28.11.2025 – Mid Glamorgan, United Kingdom (Planet Rockstock)

29.11.2025 – Kortrijk, Belgium (DVG Club)

01.12.2025 – München, Germany (Backstage Halle)

02.12.2025 – Stuttgart, Germany (Im Wizemann)

04.12.2025 – Haarlem, Netherlands (Patronaat)

05.12.2025 – Paris, France (Le Backstage by The Mill)

06.12.2025 – Essen, Germany (Weststadthalle)

08.12.2025 – Hannover, Germany (Musikzentrum)

09.12.2025 – Berlin, Germany (Frannz Club)

10.12.2025 – Frankfurt am Main, Germany (Das Bett)

12.12.2025 – Lübeck, Germany (Rider’s Café)

13.12.2025 – Wissen, Germany (kulturWERK Wissen)

Everywhere We Go UK Tour 2026

17.04.2026 – Norwich, Epic Studios

18.04.2026 – Leicester, O2 Academy

19.04.2026 – Holmforth, The Picturedrome

23.04.2026 – Aberdeen, The Tunnels

24.04.2026 – Middlesbrough, Empire

25.04.2026 – Hull, The Welly

30.04.2026 – Margate, Dreamland

01.05.2026 – Exeter, Phoenix

02.05.2026 – Gloucester, Guildhall