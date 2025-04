Massive Wagons: erweitern ihre Tour – neue Deutschlandtermine im Juni & Juli

Mit ihrer Earth To Grace European Tour 2025 sind Massive Wagons ab April in Deutschland unterwegs – jetzt folgen vier weitere Termine im Sommer! Die britischen Hardrocker spielen im Juni und Juli zusätzliche Clubshows in Braunschweig, Marburg, Cham und Köln. Damit gibt es noch mehr Gelegenheiten, eine der energiegeladensten Livebands der britischen Rockszene in intimer Atmosphäre zu erleben – laut, direkt und immer mit voller Leidenschaft.

Die Band um Sänger Baz Mills begeistert mit punkiger Energie, großen Refrains und ehrlicher Lyrik. Ihr aktuelles Album Earth To Grace, erschienen über Earache Records, vereint hymnisches Songwriting mit messerscharfer Beobachtung und einem mitreißenden Sound. Die neuen Clubshows versprechen verschwitzte Nächte, intensive Nähe und eine Show, die weit über Genregrenzen hinausgeht.

Tourdaten:

20.04.2025 Hamburg – Bahnhof Pauli

22.04.2025 Aschaffenburg – Colos-Saal

23.04.2025 Osnabrück – Rosenhof

24.04.2025 Nürnberg – Hirsch

02.05.2025 Jena – F-Haus

03.05.2025 Leipzig – Hellraiser

12.06.2025 Braunschweig – KufA Haus

13.06.2025 Marburg – KFZ Marburg

03.07.2025 Cham – L.A. Cham

05.07.2025 Köln – Helios37

Special Guest: Airstrike & Formosa (nur April & Mai)