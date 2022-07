Massive Wagons: neue Single „Fuck The Haters“ & neues Album

Die UK-Rocker Massive Wagons haben ihre neue Single Fuck The Haters veröffentlicht, die aus ihrem kommenden Album Triggered! stammt, das am 28. Oktober 2022 bei Earache Records erscheint. Fuck The Haters ist ein beherzter Appell an alle, die es für nötig halten, andere Menschen zu tyrannisieren, sei es persönlich, von Angesicht zu Angesicht oder mit der Tastatur in den sozialen Medien.

Baz (Sänger der Band) fasst den Tenor von Fuck The Haters wie folgt zusammen: „Der Song ist ein Aufruf zur Solidarität für alle, die von irgendeiner Form von Mobbing betroffen sind: „Einfacher Song, einfache Botschaft: Fuck the haters, fuck ‚em all. Tu, was du willst, trage, was du willst, sei, wer du sein willst und sei stolz darauf. Ich weiß, dass diese Dinge schon früher in Songs behandelt wurden, aber ich wollte sie auf ihre einfachste, kraftvollste Form zurückführen. Ja, Fluchen ist nicht jedermanns Sache, aber manchmal muss man einfach aufstehen und sich austoben! #STOPBULLYING #FUCKTHEHATERS“

Das begleitende Video zum Song unterstreicht diese Botschaft. Unter der Regie von Lewis Cater (The Hunna, Sum 41, Neck Deep) zeigt das Video eine Performance der Band, die sich gegen Internet Trolls und andere zwielichtige, anonyme Gestalten zur Wehr setzt.

Baz erklärt, wie sich Triggered! von den vorherigen Alben der Band unterscheidet: „Ich denke, dieses Album klingt viel britischer. Wir haben es geschafft, unseren Sound moderner zu gestalten, er klingt frisch und aufregend. Es hat viel mehr von einem Punk-Vibe an sich, aber trotzdem ist es immer noch voll von allem, was wir an Gitarrenmusik lieben.“

Er fährt fort: „Es sind einige sehr wütende, leidenschaftliche Songs dabei. Wir alle haben wirklich hart gearbeitet, um dieses Album zu schreiben, und einige der Songs waren ein echter Liebesdienst. Ich denke, wir haben wirklich unser bisher bestes Album gemacht. Ich weiß, das ist ein Klischee, aber unsere anderen Alben fühlten sich an, als hätten sie irgendwie einen Bezug zum Vorgänger, sei es durch übrig gebliebene Songs, einen bestimmten Sound oder Stil… Aber ich denke, dass dieses Album für sich alleine steht, als ein einzigartig klingendes Wagons-Album.“

Für Triggered! kehrten Massive Wagons mit den Produzenten Chris Clancy (Machine Head, Megadeth, Amon Amarth) und Colin Richardson (Funeral For A Friend, Slipknot, Sepultura) in die Backstage Studios zurück, die auch für das UK Top 10 Album House Of Noise verantwortlich waren.

Baz schwärmt von diesem Dreamteam: „Die Produktion, die von Chris Clancy und Colin Richardson stammt, hat sich um einiges verbessert. Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen. Die Arbeit an House Of Noise mit ihnen hat eine fantastische Beziehung und ein Verständnis dafür geschaffen, wie man das Beste aus dem jeweils anderen herausholen kann. Sie wissen genau, wie wir arbeiten und was wir erreichen wollen. Ich glaube nicht, dass wir jemals so gut in einem Album geklungen haben.“

Er schließt ab: „Ich weiß nicht, ob ich am Ende einer Aufnahmesession jemals so vollkommen glücklich war – es fühlt sich wirklich so an, als hätten alle unsere vorherigen Alben direkt zu diesem geführt. Das ist DAS Album, von dem ich zu Beginn des Schreibens geträumt habe.“

Das von Freddie McKie entworfene Cover des Albums Triggered! ziert ein markantes Porträt, das zum „Triggern“ einlädt. Triggered! kann hier weltweit als limitiertes farbiges Vinyl, schwarzes Vinyl, signierter CD, Kassette und digitalem Download vorbestellt werden. Um die fleißigen Sammler in der Rockszene zu bedienen, gibt es auch sechs weiße Vinylversionen als Teil eines speziellen Sammlerpakets mit sechs verschiedenen Front- und Rückencovern.

Baz sagt über die Idee hinter dem Cover-Konzept des Albums: „Das Bild ist so simpel, wie es nur sein kann, wenn man über „triggern“ spricht: ein sehr maskulin aussehender Mann mit Gesichtstattoos (ein weiteres absurdes Tabu in der modernen Gesellschaft), der rosa Lidschatten trägt. Das könnte bei den Einfaltspinseln unter uns eine unerwartet starke Reaktion hervorrufen, aber wir wollten ein einfaches, sehr auffälliges und ikonisches Motiv. Die Botschaft lautet: Egal, wie du zu den Dingen stehst, hör auf, dich darüber aufzuregen. Du weißt nicht alles, du hast kein Recht, andere Menschen verbal zu beleidigen. Ja, du genießt Meinungsfreiheit, aber wenn du dich wohl dabei fühlst, ein Mobber zu sein, dann ist das deine Sache. Liebe Grüße und vielen Dank an Doc, dass er uns sein schönes Gesicht für unser Album geliehen hat.“

05.09. Essen – Turock

06.09. Hannover – Chez Heinz

07.09. Hamburg – Headcrash

09.09. Sinner Rock – Sinntal

10.09. Rock ’n‘ Revel – Altenbergen

https://www.facebook.com/MassiveWagons

https://www.massivewagons.com/