Chaosbay: veröffentlichen neue Single „Home“ feat. Eyes Set To Kill

Die neue Chaosbay Single Home, die samt Visualizer erschienen ist, kommt überraschend schlicht, aber dafür umso eingängiger und tiefgründiger daher. Home ist ein schnörkelloser, geradliniger Emo/Alternative Rock-Kracher mit perfekt dosierten Prog-Metal-Elementen.

Man wird von atmosphärischen Strophen im Stil von I Prevail oder Linkin Park begrüßt, die in scheunentorgroße Refrains übergehen, und das alles mit zwei fantastischen Stimmen, die perfekt miteinander harmonieren: Die Gesangsparts von Eyes Set To Kills Alexia Rodriguez und Chaosbays Jan Listing klingen, als hätten die beiden Protagonisten nie etwas anderes getan, als gemeinsam zu singen.

Textlich geht es in Home um die ewige Suche nach dem Glück. Im Jahr 2222 scheint die Menschheit alle Probleme der Gegenwart überwunden zu haben und hat doch noch nicht ihren wahren Seelenfrieden gefunden. Es stellt sich die Frage, ob ein ausgereifter Perfektionismus überhaupt ein Schlüssel zum Glück sein kann? Vielleicht macht er alles noch komplizierter und undurchsichtiger. Vielleicht ist die Suche nach einer besseren Version von heute so sehr Teil unserer DNA, dass sie einen nie endenden Status quo festschreibt? Vielleicht werden wir die ganze Geschichte verstehen, wenn das Album erscheint.

Die Band kommentiert:

„Alexia als Gastsängerin auf dem Album zu haben, ist eine große Ehre für uns. Ihre Stimme passt unglaublich gut und ergänzt unseren Bandsound in diesem Song einfach perfekt. Das Ergebnis ist so schön, dass wir uns getraut haben, diesen Song ungewöhnlich einfach und schlicht zu halten. Dieses Duett klingt einfach besonders und bereitet uns auch heute noch Gänsehaut. Wir fühlen uns geschmeichelt, eine so legendäre US-Band wie Eyes Set To Kill als Kollaborateure dabei zu haben. Wenn wir jemals die Chance bekommen, gemeinsam auf der Bühne zu stehen und den Song zu performen, wäre das für uns das nächste Level!‘

Das neue Chaosbay Album 2222 erscheint am 29. Juli. Die übergreifende Handlung ist eine Zeitreise in eine mögliche Zukunft in 200 Jahren, in der die Menschheit viele der heutigen Probleme überwunden haben wird. Anstatt ein dystopisches Bild zu zeichnen, geht es darum, wie viel Potenzial noch in der Menschheit steckt.

Chaosbay live 2022/23 – Headline Tour & Festivals:

30.07. Köln, Blue Shell

11.08. Eschwege, Open Flair

30.09. Kassel, Franz Ulrich

01.10. Ilmenau, Baracke

20.10. Mannheim, 7er

21.10. Stuttgart, Club Zentral

22.10. Münster, Rare Guitar

27.10. Berlin, Cassiopeia

28.10. Hamburg, Astra Stube

29.10. Weimar, Kasseturm

16.02. Osnabrück, Bastard Club

17.02. Hannover, Lux

18.02. Köln, MTC

23.02. Jena, Rosenkeller

24.02. Schweinfurt, Alter Stattbahnhof

25.02. München, Backstage

03.03. Dresden, Loco Club

04.03. Magdeburg, Kulturzentrum Feuerwache

10.03. Leipzig, Moritzbastei

11.03. Bochum, Die Trompete