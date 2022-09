Echolot: neues Album „Curatio“ angekündigt

Echolot, eine psychedelische Doom Metal-Band aus Basel, Schweiz, bereitet die Veröffentlichung ihres lang erwarteten Albums Curatio am 4. November 2022 über Sixteentimes Music vor.

Echolot erkunden mit ihrer neuesten Kreation Curatio die bodenlosen Abgründe der Verzweiflung. Die beste visuelle Darstellung des 38-minütigen LP ist die von jemandem, der in den endlosen Nachthimmel starrt und versucht, Wahrheiten im Universum zu finden, und als Ergebnis kosmischer Angst gegenübersteht.

Die Band veröffentlichte am 4. August den Eröffnungstrack des Albums, Burdens Of Sorrows, zusammen mit einem eindringlich schönen Musikvideo, das von Manuel Guldimann inszeniert und gedreht wurde.

Sehet euch hier das Musikvideo zu Burdens Of Sorrows an:

Curatio wurde von Jeroen Van Vulpen aufgenommen und gemischt, gemastert von Laurenz Zschokke. Das Artwork wurde von Manuel Guldimann erstellt.

Curatio Tracklist:

1. Burdens Of Sorrows

2. Countess Of Ice

3. Resilience Of Floating Forms

4. Wildfire

Echolot sind:

Lukas Fuerer – Gitarre, Gesang, Samples

Renato Matteucci – Bass, Gesang, Synth

Jonathan Schmidli – Schlagzeug

Burdens Of Sorrows Video:

Regie & Kamera: Manuel Guldimann

Editor: Miro Widmer

Cast:

Jael Andenmatten | Mädchen

Philipp Zwahlen | Geschöpf

Kostümbildner:

Arlène Sagada Stebler

Manuel Guldimann

Echolot online:

Website

Facebook