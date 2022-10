Massive Wagons: veröffentlichen neue Single/Video „Please Stay Calm“

Ein Song für alle Fans von The Police, Toto und The Darkness! Die britischen Rocker Massive Wagons haben einen Gang höher geschaltet, um diesen Yacht-Rock inspirierten Knaller abzuliefern. Please Stay Calm stammt von ihrem kommenden Album Triggered!, das am 28. Oktober über Earache Records erscheinen wird.

Frontmann Barry ‚Baz‘ Mills erklärt: „Please Stay Calm … Der Song handelt davon, auf einem Podest zu stehen und eine Erwartungshaltung zu erfüllen; davon eine Maske aufzusetzen, oder Fassade aufzubauen, um mit dem Leben fertig zu werden, welches geprägt ist davon in einer Band zu sein, oder jedem anderen Job, bei dem man in der Öffentlichkeit steht; wo man einen Charakter erschaffen muss, um mit dem Alltag fertig zu werden. Es geht darum, den Faden zu verlieren und zusammenzubrechen unter dem Stress, vorzutäuschen jemand anderes zu sein, verursacht durch äußeren Druck. Der Track ist düster und humorvoll, ich verarsche mich selbst. Es ist eine sarkastische Sichtweise auf mein Leben, das dieser erbärmliche Versuch ist, so zu sein, wie die Leute denken, dass ich bin. Darüber hinaus ist die Botschaft jedoch ziemlich düster.“

Massive Wagons bieten eine weitere Hommage an den Yacht-Rock in ihrem Video für den Track (unter der Regie von Shaun Hodson von Loki Films) durch träge, großzügige Aufnahmen der Band auf einer luxuriösen Sunseeker-Yacht vor der Küste von Isle Of Wight.

Seht euch das Video zu Please Stay Calm hier an:

Am 3. November startet die Massive Wagons und Ugly Kid Joe UK Co-Headliner Tour in der O2 Academy in Liverpool!

Wer Massive Wagons live in Deutschland erleben will hat am 20. Oktober in Oberhausen die Möglichkeit bei der Radio Bob! Rocknight!

20.10.2022 Oberhausen -Turbinenhalle (Radio Bob! Rocknight)

Comin‘ For You! ’22 Tour

03.11.2022 – Liverpool O2 Academy

04.11.2022 – Nottingham Rock City

06.11.2022 – London O2 Shepherds Bush Empire

08.11.2022 – Glasgow Garage

10.11.2022 – Sheffield O2 Academy

11.11.2022 – Wolverhampton KK’s Steel Mill

Tickets sind hier erhältlich: https://www.massivewagons.com/live

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: