Billy Howerdel: veröffentlicht seine neue Single „Ani“

Billy Howerdel, unter anderem bekannt als Gründungsmitglied und Gitarrist von A Perfect Circle, ist zurück mit seiner ersten Solo-Single seit 14 Jahren!

Der A Perfect Circle-Songwriter/Multi-Instrumentalist, stellt zum 11. Oktober 2022 ein von Mynxii White (Korn, Andy Black, Tinashe) inszeniertes Video zum Song Ani aus seinem aktuellen Album What Normal Was vor. Howerdel spielt in seinem Album gekonnt mit den Einflüssen der Post-Punk und New Wave.

Ani ist der neueste Clip in einer Reihe von visuell beeindruckenden Videos für What Normal Was. Die Dramatik der Geschichte wird durch das Zusammenspiel einer düsteren Atmosphäre und der Songtexte besonders hervorgehoben. Der renommierte Modefotograf Jordan Hemingway schuf den Gothic-angehauchten Clip zu Free And Weightless, während Rizz von Vowws das Video zu Poison Flowers betreute, ein größtenteils schwarz-weißer Clip, der das Album-Artwork erweitert.

Zusätzlich zur Veröffentlichung des neuen Videos hat sich Howerdel mit Revolver zusammengetan, um What Normal Was als Teil der Icons-Serie zu veröffentlichen (nft.revolvermag.com). Die Icons-Serie umfasst sechs handnummerierte 180-Gramm-Vinyl-Varianten des Albums. Die limitierte Auflage enthält eine NFT mit 360-Grad-Bewegungsbildern des Albums und einen eingebetteten, scannbaren NFC-Tag mit allen Details zur Edition. 330 Exemplare sind ab sofort erhältlich.

Auf What Normal Was ist er in einem Raum zu Hause, der gleichzeitig seine Vergangenheit, seine Gegenwart und seine Zukunft widerspiegelt. Der in New Jersey geborene und in Los Angeles lebende Sänger, Multi-Instrumentalist, Produzent und Komponist Billy Howerdel hat sich in aller Stille als alternativer Musik-Autor durchgesetzt, dessen Gespür für massive Hooks hinter einem ausgeprägten emotionalen Verständnis und klanglichen Scharfsinn steckt. Nach all diesen Jahren, Songs und Shows ist Billy bereit, sich vorzustellen.

Das im Jahre 2022 veröffentlichte Solodebüt What Normal Was [Alchemy Recordings/BMG] trägt zehn Songs und hat internationale Auszeichnungen erhalten. BBC Radio 1 Rock Show Moderator Daniel P. Carter sagte: „Wenn Sie ein großer Fan von A Perfect Circle sind, werden Sie es lieben“. Es hat Schattierungen von A Perfect Circle, aber auch viele seiner frühen Einflüsse wie The Cure, Depeche Mode, Echo & The Bunnymen kommen durch. Loudwire bemerkte, dass Howerdel „ein eindringliches Bild mit einer dunklen Palette malt“ und Consequence beschrieb den Sound als „elektronische Einflüsse, die durchschimmern… die unter ätherischen Gitarrenpassagen und Howerdels beruhigendem Gesang durchdringen“.

Mehr zu Billy Howerdel:

Website + Instagram + Facebook