My Sleeping Karma: bitten um Spenden für ihren erkrankten Schlagzeuger Steffen Weigand

Die Aschaffenburger Instrumental Rock Band My Sleeping Karma hat ihre Fans auf eine Spendenaktion für ihren erkrankten Schlagzeuger Steffen Weigand aufmerksam gemacht! Steffen leidet seit mehr als drei Jahren an einer schweren Krebserkrankung. In dieser Zeit kamen er und seine Frau fast ohne Hilfe zurecht. Um eine unumgängliche medizinische Behandlung dringend durchführen zu können, benötigen sie zusätzliche private Mittel!

Zu diesem Zweck wurde auf dem Portal Gofundme eine Spendenseite eröffnet. Hier kann jeder Spendenwillige einen beliebigen Betrag spenden, damit die benötigte Summe von 50.000 Euro erreicht wird!

Wir von Time For Metal würden uns freuen, wenn die Fans/Leser etwas dazu beitragen könnten und wünschen Steffen, seiner Frau und der Band alles Gute!

Hier das offizielle Statement von My Sleeping Karma mit dem direkten Link zur Spendenseite:

„Dear beloved friends and fans,

in the name of Steffens wife Elly, we ask for your help as friends and band!

As you know Steffen has been struggling for more than three years with severe cancer. During this time he and his wife made their ways nearly without any help. They made the biggest effort fighting against this unpredictable monster, by being brave, having strength and positivity. It has been a challanging time – even financially. To allow unavoidable medical treatments to be urgently done they would need additional private payments that they can´t afford anymore.

If you like to help please follow the link and donate what ever you like.