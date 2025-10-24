My Sleeping Karma & Colour Haze: auf „The Karma Haze Tour 2026“ im April/Mai

Sound Of Liberation freut sich, eine epische Tour ankündigen zu können: My Sleeping Karma und Colour Haze, zwei legendäre deutsche Psychedelic-Rock-Bands, gehen gemeinsam auf Tour.

Beide Bands spielen ausgedehnte Headliner-Sets mit brandneuen Songs bei jedem Konzert – ein einzigartiges Erlebnis für Fans von hartem, kosmischem Rock.

The Karma Haze Tour 2026

My Sleeping Karma & Colour Haze

17.04. (GER) Karlsruhe, Substage

18.04. (AUT) Wien, Arena

19.04. (POL) Kraków, Hype Park

20.04. (POL) Warszawa, Hydrozagadka

21.04. (GER) Leipzig, Werk 2

22.04. (NLD) Nijmegen, Doornroosje

23.04. (GER) Köln, Kantine

24.04. (GER) Hamburg, Markthalle

25.04. (GER) Berlin, Festsaal Kreuzberg

26.04. (GER) Bielefeld, Forum

27.04. (BEL) Sint-Niklaas, De Casino

28.04. (FRA) Paris, La Machine Du Moulin Rouge

29.04. (GER) Tübingen, Sudhaus

30.04. (CHE) Aarau, Kiff

01.05. (ITA) Milano, Circolo Magnolia

02.05. (GER) München, Backstage

Tickets: https://tickets.soundofliberation.com/produkte