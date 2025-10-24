My Sleeping Karma & Colour Haze: auf „The Karma Haze Tour 2026“ im April/Mai

Sound Of Liberation freut sich, eine epische Tour ankündigen zu können: My Sleeping Karma und Colour Haze, zwei legendäre deutsche Psychedelic-Rock-Bands, gehen gemeinsam auf Tour.
Beide Bands spielen ausgedehnte Headliner-Sets mit brandneuen Songs bei jedem Konzert – ein einzigartiges Erlebnis für Fans von hartem, kosmischem Rock.
The Karma Haze Tour 2026
My Sleeping Karma & Colour Haze
17.04. (GER) Karlsruhe, Substage
18.04. (AUT) Wien, Arena
19.04. (POL) Kraków, Hype Park
20.04. (POL) Warszawa, Hydrozagadka
21.04. (GER) Leipzig, Werk 2
22.04. (NLD) Nijmegen, Doornroosje
23.04. (GER) Köln, Kantine
24.04. (GER) Hamburg, Markthalle
25.04. (GER) Berlin, Festsaal Kreuzberg
26.04. (GER) Bielefeld, Forum
27.04. (BEL) Sint-Niklaas, De Casino
28.04. (FRA) Paris, La Machine Du Moulin Rouge
29.04. (GER) Tübingen, Sudhaus
30.04. (CHE) Aarau, Kiff
01.05. (ITA) Milano, Circolo Magnolia
02.05. (GER) München, Backstage