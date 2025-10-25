Adept: veröffentlichen mit „Blood Covenant“ den Titeltrack ihres Comeback-Albums

Die schwedischen Szene-Urgesteine haben ein weiteres offizielles Musikvideo veröffentlicht. Der das Album eröffnende Titeltrack Blood Covenant führt mit singenden Gitarren in die packende Welt von Blood Covenant ein. Fast zehn Jahre nach ihrem letzten Album haben die Metalcore-Pioniere Adept ein diverses Werk geschaffen, für das sich die Wartezeit gelohnt hat!

In den frühen Zweitausendern im schwedischen Trosa gegründet, haben Adept die aufblühende europäische Metalcore-Landschaft mitgestaltet und sich durch leidenschaftliches Songwriting, hochklassige Shows und rohe emotionale Energie an die Spitze gespielt. Nach ihrem feurigen Comeback beim Core Fest 2024 und zahlreichen explosiven Festivalauftritten präsentiert die Band nun Blood Covenant, das ihren Sound mit verschärfter Aggression, cineastischem Umfang und lyrischer Tiefe neu definiert.

Hier die Daten zur begleitenden Headliner-Tour durch Europa:

20 Year Anniversary EU/UK Tour 2025

27.11.25 DE – Berlin / Astra Kulturhaus

28.11.25 DE – Hamburg / Fabrik

29.11.25 DE – Dresden / Alter Schlachthof

30.11.25 NL – Tilburg / 013 Poppodium

02.12.25 UK – Manchester / Club Academy

03.12.25 UK – London / O2 Academy Islington

04.12.25 FR – Paris / La Maroquinerie

05.12.25 DE – Stuttgart / LKA Longhorn

06.12.25 CH – Aarau / KiFF

07.12.25 AT – Wien / Flex

09.12.25 CZ – Prag / MeetFactory

10.12.25 DE – Frankfurt / Zoom

11.12.25 DE – Köln / Essigfabrik

12.12.25 DE – Münster / Skaters Palace

13.12.25 DE – Saarbrücken / Garage

14.12.25 DE – München / Backstage Werk

„Heaven drehte bei mir seit dem Release schon einige Runden. Das Teil ist einfach ein Bilderbuch-Metalcore-Stück. Ich drehe meine Cap um, greife mit beiden Händen in mein Shirt, schreie aus voller Kehle die erste Zeile „You said you’d never let me gooooo“ heraus und bin plötzlich wieder 20. Freunde, der Moshpit ist offiziell eröffnet.“ – Das unter anderem schreibt unser Time For Metal Redakteur Flo W., der schon mal in das Album reinhören konnte. Hier kommt ihr zu seinem Review zu Blood Covenant.