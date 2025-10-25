Induction: veröffentlichen Titeltrack aus dem kommenden Studioalbum „Love Kills!“

Die Power-Metal-Visionäre Induction setzen ihren unaufhaltsamen Aufstieg fort und veröffentlichen den mitreißenden Titelsong und das Video Love Kills aus ihrem kommenden Studioalbum Love Kills!, das am 6. Februar 2026 über Reigning Phoenix Music erscheinen soll.

Love Kills ist eine leidenschaftliche Hymne voller roher Emotion und unbändiger Energie. Der Song fängt den Schmerz der Liebe ein, feiert aber auch ihre unzerstörbare Widerstandskraft. Mit kraftvollem Gesang, donnernden Riffs und filmischer Wucht erinnert Love Kills daran, dass selbst in den dunkelsten Momenten die Flamme der Liebe weiter brennt.

Gitarrist und Songwriter Tim Kanoa Hansen erklärt:

„‚Liebe tötet … aber sie wird nie sterben.‘ Dieses einfache Motto hat mich für den größten Teil des kommenden dritten Albums von Induction inspiriert – daher wurde es auch der Titelsong. Er trägt eine sehr persönliche Note, voller roher Emotion. Doch der wahre Kern bleibt: Das Leben geht weiter, und wir alle haben die Macht, unser Schicksal selbst zu formen. Egal, wie dunkel die Tage waren – die Liebe kehrt immer zurück. Wie C. Joybell einmal schrieb: ‚Ich bin überzeugt, die Liebe findet sich in der Dunkelheit. Sie ist die Kerze in der Nacht.‘“

Tim fügt hinzu

„Dieses Album trägt viel rohe und persönliche Emotion in sich. Das Leben ging immer weiter, und selbst in den dunkelsten Zeiten fand die Liebe ihren Weg zurück. Mit Love Kills! erforschen wir die Schönheit und Grausamkeit der Liebe in einem futuristischen Power-Metal-Kontext. Es ist Induction in seiner bisher größten, mutigsten und unterhaltsamsten Form.“

Nach einer Reihe bedeutender Erfolge, darunter Live-Termine als Support der Metal-Legenden Savatage, ein frenetisch-gefeiertes Debüt beim Wacken Open Air und die Veröffentlichung der Singles Beyond Horizons und Dark Temptation, befinden sich Induction auf absolutem Erfolgskurs.

Aufgenommen in den Chameleon Studios und Boogie Park Studios in Hamburg, wurde das Album von Tim Kanoa Hansen produziert sowie von Eike Freese in Zusammenarbeit mit ihm gemischt und gemastert. Mit Love Kills! beginnt eine neue Ära für Induction, voller Energie, Emotion und kreativer Entschlossenheit, die Grenzen des modernen Power Metal neu zu definieren!

Love Kills! Tracklist:

1. Virtual Insanity

2. War Of Hearts

3. Dark Temptation

4. Steel And Thunder

5. Strangers To Love

6. Beyond Horizons

7. Gods Of Steel (Physical Release Exclusive)

8. Love Kills

9. I Am Evil

10. The Veil Of Affection

11. Empress

Zur Feier des kommenden Albums begleiten Induction im Frühjahr 2026 Visions Of Atlantis und Warkings auf ihrer Pirates & Kings Over Europe-Tour, die sie durch über 20 Städte in Europa führen wird!

Induction live:

w/ Visions Of Atlantis, Warkings

05.02.2026 CH Pratteln – Konzertfabrik Z7

06.02.2026 DE Saarbrücken – Garage

07.02.2026 DE Oberhausen – Turbinenhalle

08.02.2026 DE Frankfurt – Batschkapp

10.02.2026 UK Manchester – Academy 2

11.02.2026 UK London – O2 Academy Islington

12.02.2026 FR Paris – Élysée Montmarte

13.02.2026 NL Tilburg – 013 Poppodium

14.02.2026 DE Leipzig – Hellraiser

15.02.2026 DE Berlin – Columbia Theater

16.02.2026 PL Warsaw – Klub Proxima

18.02.2026 CZ Zlín – Masters of Rock Café

19.02.2026 DE Hanover – Capitol

20.02.2026 DE Hamburg – Markthalle

21.02.2026 DE Geiselwind – Musichall

26.02.2026 FR Villeurbanne (Lyon) – La Rayonne

27.02.2026 DE Stuttgart – Im Wizemann (Halle)

28.02.2026 DE Munich – Backstage (Werk)

05.03.2026 HU Budapest – Barba Negra

06.03.2026 AT Vienna – SiMM City

07.03.2026 AT Wörgl – VZ Komma

Über Induction

Induction sind das Herz einer Power-Metal-Bewegung, die dem Genre neues Leben einhaucht. Angeführt von Tim Kanoa Hansen, dem Sohn der Metal-Legende Kai Hansen (Helloween, Gamma Ray), sind Induction ein Name, den alle auf dem Zettel haben sollten, nachdem sie bereits mehrfach auf verschiedenen Kontinenten das Publikum von sich überzeugen konnten.

Dabei fiel der Startschuss ihres Aufstiegs mit ihrem zweiten Album, Born From Fire, das via Reigning Phoenix Music erschien und ihnen großflächig Lob einbrachte, das ihren Stand innerhalb des Genres zementierten. Zudem wurde die Truppe vom deutschen Rock Hard zum „Power-Metal-Aufsteiger des Jahres“ gekürt und der deutsche TV-Sender SWR bedachte den Erfolg der Band mit einer umfangreichen Fernsehdokumentation.

Die Gunst der Stunde nutzend, tourten Induction anschließend mit Metal-Größen wie Stratovarius, Sonata Arctica, Battle Beast, Gamma Ray und Accept. Dieses Mal jedoch nicht nur in Europa, sondern zusätzlich in Japan.

Auch wenn Induction nach wie vor von vielen als Progressive-Power-Metal-Band bezeichnet werden, so lässt sich ihre Musik doch nicht so leicht in eine Schublade packen. Mit jeder Veröffentlichung fordert das Quintett sich selbst aufs Neue heraus und fügt seinem Stil neue Nuancen hinzu, ohne dabei jedoch ihren markanten Kern zu vernachlässigen.

Auf dem Weg zu ihrem sehnlich erwarteten Drittwerk Love Kills! bleiben Induction eine hungrige Macht des Metal-Universums, die von unendlicher musikalischer Leidenschaft und dem Glauben in ihr eigenes Schaffen angetrieben wird. Ihr Motto „We bring the heat!“ [dt. ‚Wir setzen alles in Brand!‘] ist in jedem einzelnen Riff und Refrains präsent und lädt Musikfans in aller Welt auf eine epische Reise durch mystische, erhabene und kraftspendende Gefilde ein!

Induction sind:

Gabriele Gozzi – Gesang

Tim Kanoa Hansen – Gitarre

Justus Sahlman – Gitarre

Dominik Gusch – Bass

Markus „Maks“ Felber – Schlagzeug