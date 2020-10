Massive Wagons: die britischen Chartstürmer veröffentlichen Raritätenkopplung über Bandcamp

Die Rocker Massive Wagons haben dieses Jahr mit dem klasse Album House Of Noise schon für Furore gesorgt.

Am 06.11. veröffentlichen die britischen Chartstürmer nun über Bandcamp eine Raritäten-Compilation und exklusives Merchandise!

Nachdem House Of Noise bis in die Top 10 der britischen Charts vorpreschte, gibt´s also amtlichen Nachschlag.

Massive Wagons präsentieren eine spezielle digitale Veröffentlichung, die rare Tracks und Liveaufnahmen zusammenfasst.

Dafür wurde die CD The Good The Bad And The Ugly von 2015 überarbeitet und mit Bonus-Inhalten aufgewertet.

Erhältlich ist das Ganze ausschließlich über https://massivewagonsrocks.bandcamp.com.

Es gibt 18 Songs, die perfekt die Frühphase der Gruppe einfangen.

On top findet man ein Video des Fan-Faves Fight The System, Liner-notes und Fotos.

Gitarrist Adam Thistlethwaite erklärt die Story hinter der Veröffentlichung:

„Mitte 2015 hatten wir bereits ein neues Album geschrieben und spielten davon schon einige Songs live. Wir wussten jedoch, dass wir aus finanziellen Gründen noch nicht ins Studio konnten. Wir wollten aber dieses Momentum nicht verlieren und stellten eine Compilation unserer „early days“ zusammen. Dafür nahmen wir Tracks von unseren ersten beiden Alben (Fire It Up war damals ausverkauft und nicht mehr erhältlich) in reamasterten Studioversionen und Livefassungen und nannten das Ganze The Good The Bad And The Ugly. Für die brandneue Digitalversion auf Bandcamp haben wir zwei unveröffentlichte Aufnahmen und ein nie gesehenes Video von einem 2014er Auftritt auf dem Hard Rock Hell Festival hinzugefügt.“

Obendrauf gibt´s noch ein Shirt mit dem Albumcover als Motiv.

Hier ist der Pre-Order-Link: https://massivewagonsrocks.bandcamp.com/releases

The Good The Band And The Ugly Tracklist:

1. Rising Tides (live)

2. Dirty Little Secrets (live)

3. Buck (live)

4. Fight the System (live)

5. SWT (live)

6. Truth (live)

7. One For Me (live)

8. G String Boogie (live)

9. Blood Rain

10. Red Dress (Single Edit)

11. Ride On (2015 Remaster)

12. Heavy Metal Man (2015 Remaster)

13. Stranger (2015 Remaster)

14. Blackbird (2015 Remaster)

15. Shotgun Wedding

16. Red Dress (Naked Version)

17. Blood Rain (live)

18. Black Witch (live)

www.massivewagons.com

www.facebook.com/MassiveWagons

www.twitter.com/massivewagons

www.instagram.com/massivewagons