Tarja – Best Of: Living The Dream

Die finnische Ausnahmesängerin Tarja Turunen hat am Freitag erstmals als Solokünstlerin eine Best-of ihrer Songs herausgebracht. Auf Best Of: Living The Dream erwarten den Hörer 16 Songs aus den Händen der Musikerin, die den Stücken mit ihrer einmaligen Stimme Leben einhaucht. Auch alleine ist Tarja erfolgreich unterwegs, verzaubert uns auf großen Festivals oder spielt imposante Konzerte in ausgewählten Locations. Über earMusic bekommt ihr seit dem 02.12.2022 Zugriff auf 16 ihrer Nummern, die eine Spielzeit von fast 78 Minuten auf den Silberling bringen. Für die Skandinavierin erfüllt sich mit der Veröffentlichung ein Traum. Nach 15 Jahren, sechs Studioalben und vier Livewerken wollte sie ihren Fans mit einer Geburtstags-Best-of was zurückgeben. Best Of: Living The Dream umfasst viele emotionale Momente, die mit Eye Of The Storm und I Walk Alone angeschubst werden. Es folgen im direkten Anschluss Die Alive als Single-Version, Enough vom Debütalbum My Winter Storm und Falling Awake vom zweiten Langeisen What Lies Beneath. Ein bunter wie düsterer Blumenstrauß aus den Händen der Finnin, die sich nie hat unterkriegen lassen. Für viele in der Szene gilt sie immer noch als einzige und echte Stimme von Nightwish. Dass sie auch anders kann, beweist sie jedenfalls seit anderthalb Jahrzehnten und kann mit einer spannenden Best-of punkten. Wer wie meine Person alle Werke vorab in seinen Besitz gebracht hat, auf den warten auf der Veröffentlichung nur wenige Überraschungen. Viele der bekanntesten Tracks wurden für dieses Album jedoch neu gemastert. Die Tracklist setzt sich aus ihren persönlichen Höhepunkten und den Dauerbrennern ihrer Anhänger zusammen. Die Best Of: Living The Dream kann als 1CD Jewelcase, Ltd. 2CD+Blu-ray Mediabook, als doppel Vinyl in verschiedenen Versionen sowie als Ltd. Box Set und digital erworben werden. Mit kräftigem Symphonic Metal geht es diesen Winter dank Tarja durch die verschneite wie eisige Jahreszeit.

