Ontborg: veröffentlichen ihr zweites Album „Following The Steps Of Damnation“ am 24.02.2023

Das zweite Studioalbum der Melodic-Death-Metaller Ontborg, Following The Steps Of Damnation, erscheint am 24. Februar über das schwedische Label Black Lion Records!

Nach ihrem Debüt Within The Depths Of Oblivion wollte die Band auf Following The Steps Of Damnation den eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen und die Kombination aus Melodien, aggressiven HM2-Gitarrensägen und Black Metal-Einflüssen in ihren Songs noch einmal verfeinern. Auf Following The Steps Of Damnation vereint die Band unterschiedliche, aber charakteristische Stilelemente zu etwas Spannendem, etwas Neuem.

Die Tracklist zu Following The Steps Of Damnation findet ihr in unserem Release-Kalender:

Nach ihrer Gründung im Jahr 2017 veröffentlichte die norditalienische Band Ontborg ihr Debütalbum Within The Depths Of Oblivion im Jahr 2019, das in der einschlägigen Musikpresse sehr gute Kritiken erhielt. Presse erhielt. Die Band frönt dem melodischen Death Metal mit einem schwedischen Touch der 90er Jahre in ihrem Sound. Ein sehr wichtiges Stilelement ist der charakteristische HM-2-Gitarrensound, aber Ontborg ziehen ziehen die Schlinge der Kettensägengitarre nicht zu eng, lassen immer noch genug Raum für Melodien in den Songs und um

Stilelemente aus dem melodischen Black Metal unterzubringen.

Ende 2022 unterzeichneten Ontborg einen Vertrag mit Black Lion Records, worüber das zweite Album The Steps Of Damnation im Frühjahr 2023 veröffentlichen wird. Das neue Werk fügt sich nahtlos als Nachfolger des Debütalbums ein. Groovige Rhythmen wechseln zu melodischen Passagen ohne dabei die nötige Aggressivität zu verlieren. Auf Following The Steps Of Damnation vereint die Band unterschiedliche, aber charakteristische Stilelemente zu etwas Spannendem, etwas Neuem zusammen. Das Album wirkt düster, ernst und kalt. Das kommende Album basiert nicht auf einem lyrischen Konzept, sondern alle Songs beschäftigen sich mit der dunklen Seite des Menschen, dem Leben und dem Tod. Wenn ihr Within The Depths Of Oblivion mochtet, werdet ihr Following The Steps Of Damnation lieben!

Ontborg sind:

Lukas Flarer – Gesang, Gitarren

Florian Reiner – Gitarren

Christoph Gufler – Bass

Christoph Flarer – Schlagzeug

Ontborg online:

https://www.facebook.com/Ontborg/

https://www.instagram.com/ontborg/