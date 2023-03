Ville Valo – Neon Noir

Ville Valo, bekannt als Frontmann der finnischen Band Him, hatte für den 13.01.2023 sein neues Album Neon Noir angekündigt. Das Album wurde vor gut sechs Wochen unter dem Label Spinefarm Records veröffentlicht und präsentiert eine Mischung aus Gothic Rock und Dark Pop. Mit einer Gesamtspielzeit von 56 Minuten und 37 Sekunden verspricht Neon Noir ein eindrucksvolles wie musikalisches starkes Erlebnis, nicht nur für seine Fans zu werden. Valo Anhänger und Jünger der düsteren Rockmusik dürften bei dem Finnen bereits hineingehört haben. Wir holen das jetzt mal schnell nach. Ende der 1990er und Anfang der 2000er-Jahre wurde Ville mit Hits wie When Love And Death Embrace und Wicked Game berühmt. Der Erfolg der Band erreichte mit ihrem Album Love Metal seinen Höhepunkt. Die folgenden Jahre des Ruhms und des Alkoholmissbrauchs forderten ihren Tribut von Valo, und Him lösten sich schließlich im Jahr 2017 auf. Mit dem Soloalbum Neon Noir kehrt der Sänger nun zurück – das alles zeigt die Markenzeichen und Facetten, die ihn zu einem geliebten Künstler machen. Der Silberling hat manchmal einen poppigeren Touch, aber der Mastermind gleicht ihn gekonnt mit seinem dunkleren, melancholischen Sound aus. Insgesamt hat Neon Noir einen luftigen wie harmonischen Geist, der sich für den Finnen wie ein Hauch frischer Luft anfühlt, und man hofft, dass er dieses Gefühl bewahren und noch lange in der Musikszene bleiben kann. Höhepunkte bilden Tracks wie In Trenodia, Loveletting oder der Titeltrack Neon Noir. In dem recht gleichbleibenden Werk schafft der Musiker mit kleinen Höhepunkten, die Spannung bis zum Ende hochzuhalten. Vom Metal ist beim Skandinavier jedoch rein gar nichts übrig geblieben. Der Sound setzt einzig und allein auf moderne Rockelemente, die vorsichtig in den Mainstream Pop Gothic hineinschielen. Seine innere Mitte hat der Teenieschwarm von früher scheinbar gefunden und das ist manchmal mehr wert als jeder andere Erfolg. Musikalisch darf man ihn zudem weiter auf dem Zettel haben. Ein Comeback, was kaum hätte besser ausfallen können.

Hier! geht es für viele weitere Informationen zu Ville Valo – Neon Noir in unserem Time For Metal Release-Kalender.