Discreation: streamen Lyricvideo zu neuer Single „God Of War“

Am 24. März 2023 veröffentlicht die Death Metal Formation Discreation mit ihrem kommenden Longplayer Iron Times ihr bis dato wohl düsterstes Album. Entstanden mitten in der Corona-Pandemie und unter dem Einfluss eines damals drohenden, nun stattfindenden Krieges mitten in Europa, wurde das 6. Studiowerk der Band von den unzähligen Kriegen und Wendepunkten der Geschichte inspiriert.

Doch Iron Times ist auch ein Wendepunkt für die Band, denn mit Marc Grewe (ex-Morgoth) begrüßten Discreation jüngst eine echte Death Metal-Legende in ihren Reihen! Seine markante Stimme passt perfekt zu den neuen Songs, während Blast-Attacken, tonnenschwere Grooves, düstere Melodien und eine grimmige Entschlossenheit Discreations eigene Variante des deutschen Death Metals kennzeichnen.

Nachdem die Band mit ihrem Album Titeltrack bereits einen ersten Vorgeschmack auf Iron Times gab, folgt nun ein weiterer Song, samt Lyricvideo zu God Of War:

„God Of War ist die Personifikation des stets vorhandenen Potentials, dass Konflikte in Gewalt und Krieg umschlagen, auch wenn es eigentlich niemand wollte. In Im Westen Nichts Neues drückt es der Protagonist Paul Bäumer so aus: »Ich glaube, es ist mehr eine Art Fieber. Keiner will es eigentlich, und mit einem Male ist es da«, kommentiert Gitarrist Sebastian Schilling.

„Der Song kriecht vorwärts wie die ersten Panzer in der Somme-Schlacht, bevor es zum unvermeidlichen Blast-Gewitter kommt.“

Discreation live:

25.03.2023 DE Hirschaid – Jahnhalle (Braincrusher In Hell Festival)

03.-04.11.2023 DE Oberhausen – ResonanzWerk (End Of Days Festival)

25.11.2023 DE Weibersbrunn – Mehrzweckhalle (Hell Over Aschaffenburg)