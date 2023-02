Discreation: veröffentlichen erste Single + Video aus kommendem, neuem Album „Iron Times“

Mit Iron Times veröffentlichen Discreation am 24. März 2023 ihr bis dato wohl düsterstes Album. Entstanden mitten in der Corona-Pandemie und unter dem Einfluss eines damals drohenden, nun stattfindenden Krieges mitten in Europa, wurde das 6. Studiowerk der Band von den unzähligen Kriegen und Wendepunkten der Geschichte inspiriert.

Iron Times ist auch ein Wendepunkt für die Band, denn mit Marc Grewe (ex-Morgoth) begrüßten Discreation jüngst eine echte Death Metal-Legende in ihren Reihen. Seine markante Stimme passt perfekt zu den neuen Songs, während Blast-Attacken, tonnenschwere Grooves, düstere Melodien und eine grimmige Entschlossenheit Discreations eigene Variante des deutschen Death Metals kennzeichnen.

Nun veröffentlichte die Band ein Musikvideo zu ihrer ersten Single-Auskopplung, den Album Titeltrack Iron Times:

Gitarrist Sebastian Schilling verrät:

„Iron Times kommt direkt zur Sache und spiegelt die düstere Stimmung des neuen Albums perfekt wider. Zugleich war Iron Times der erste Song, der nach einer längeren Songwriting-Pause entstanden ist und die Marschrichtung des neuen Albums vorgab. Es schließt sich also ein Kreis, wenn Iron Times nun auch der erste neue Song ist, den wir vorstellen.“

Das kommende Discreation Album wurde von Alexander Krull produziert, der dem Album einen erdigen und doch kraftvollen Sound verpasst hat. Ziel war es, den rohen Live-Sound der Band einzufangen und mit einem zeitgemäßen Punch zu versehen. Wie die erste Single beweist, Mission erfüllt!

Iron Times erscheint am 24.03.2023 über Massacre Records, und kann ab sofort HIER vorbestellt werden!

Iron Times Tracklist:

1. Iron Times

2. Steel Legions

3. Bringer Of Demise

4. Blood Ritual

5. Deus Lo Vult

6. The Battle Rages On

7. God Of War

8. Maschinenkrieg

9. Mercenary

10. I Am The Sword (CD Bonustrack)

