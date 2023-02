Frontm3n – The Collection

Am Freitag haben Frontm3n die The Collection Zwei-CD-Best-of über Universal Music veröffentlicht. Die charmanten Engländer Pete Lincoln (Smokie, Sweet, Sailor), Peter Howarth (The Hollies) und MickWilson sind aktuell auf Tour und haben allen Fans eine Produktion mit Live- und Studiotracks zusammengestellt. The Collection enthält alle Songs, die Frontm3n auf ihrer aktuellen Tour spielen, diese werden mit weiteren Highlights ihrer bislang veröffentlichten Werke aufgefüllt. Insgesamt kommen die beiden Scheiben auf 36 Songs und 144 Minuten Spielzeit. Die erste CD enthält 18 der besten Studiosongs. Auf dem zweiten Silberling befinden sich weitere 18 Live-Klassiker der drei Künstler. Eröffnen darf die großartige Rocknummer Angels And Demons im Anschluss folgen Hurricane sowie die Ballade All For One. Es folgen Titel wie Peace And Love, Solid Ground oder Lucky Lips. Als gut eingespieltes Team meistern die drei Musiker jede Hürde ohne Probleme. Mir persönlich gefällt dabei die zweite Scheibe mit dem Livematerial noch mal besser als die Klassiker der Studioversion. Lockerleichte Pop Rock Melodien erklingen, das Old School Feeling der siebziger Rock Epoche liegt in der Luft. Abwechslungsreich wie versiert haben Frontm3n mindestens so viele musikalische Gesichter wie sie Sänger haben. Der elektronisch angehauchte Some People treibt das Balladenbarometer nach oben. Die Stimmung steigt spätestens bei Girls, Girls, Girls. Für mich bleiben Frontm3n eine Truppe, die man wunderbar beim Arbeiten hören kann und das auch als Metalhead. Der schwerelose Groove, gepaart mit der guten Laune spült jeden trüben Gedanken fort. Egal wie schlecht gelaunt der Chef ist, der Kunde nörgelt oder einem die Mitreisenden in den öffentlichen Verkehrsmitteln nerven, gegen den Gute-Laune-Modus der Engländer haben sie keine Chance. Für alle Tourbesucher ist The Collection ein Muss, aber alle anderen Fans sollten ebenfalls zugreifen.

