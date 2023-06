James Rivera’s Metal Wave: veröffentlichen Depeche Mode Cover & geben “New Wave Gone Metal” Album bekannt

Alle, die New Wave und/oder Metal aus den 80ern lieben, tretet aus dem Schatten hervor, denn eure Zeit ist gekommen: Willkommen zur James Rivera’s Metal Wave!

Von Helstar Front-Ikone James Rivera ins Leben gerufen, veröffentlichen James Rivera’s Metal Wave am 28. Juli 2023 ihr Coveralbum New Wave Gone Metal über Massacre Records. Freut euch auf zehn dunkle, epische und euphorische Versionen von Songs einiger der größten Bands der New Wave/Dark Wave-Ära im Metal-Gewand!

James Rivera kommentiert:

„Natürlich liebe ich bis heute jeden dieser Songs in seiner ursprünglichen Form, aber ich muss zugeben, dass es jetzt, da wir sie auf unsere eigene Art interpretiert haben, schwer für mich ist, sie so zu genießen, wie sie einmal waren. Und ich weiß, dass wenn sich diese New-Wave-Klassiker im Metal-Wave-Stil in dir festgebissen haben, auch du sie nie wieder auf die gleiche Weise hören willst!“

Überzeugt euch selbst, heute präsentieren uns James Rivera’s Metal Wave ihre erste Single-Auskopplung, eine Heavy Metal Coverversion des Depeche Mode Klassikers Black Celebration! Das offizielle Musikvideo zum Song seht ihr ab sofort hier:

New Wave Gone Metal wurde von Larry Barragan im Hombre Malo Studio gemischt und von Robert Colwell im Bombworks Sound Studio gemastert. Das Album erscheint als CD Digipak, Ltd., Vinyl LP und digitalen Formaten am 28.07.2023 auf Massacre Records, Vorbestellungen sind ab sofort HIER möglich!

New Wave Gone Metal Tracklist:

1. Black Celebration

2. Love My Way

3. Lovesong

4. Shock The Monkey

5. Black Planet

6. Everybody Wants To Rule The World

7. Bela Lugosi’s Dead

8. The Killing Moon

9. Pet Sematary

10. Rain

Album Line-Up:

James „Vampiro“ Rivera – Vocals

Larry Barragan – Guitars

Maurice Eggenschwiler – Guitars

Garrick Smith – Bass

Rene Luna – Drums

Gastmusiker:

Jan Kimmel – Hammond Organ, Backing Vocals & Co-Lead Vocals on Rain

James Rivera’s Metal Wave online:

https://www.facebook.com/DarkWaveHeavyMetal