Dong Open Air 2023: Onslaught bringen sechstes Bandpaket

Die UK-Thrasher von Onslaught führen das sechste Bandpaket auf den Berg! Seit 40 Jahren ballern sich die Jungs aus Bristol schon durch die Szene, und doch klingen ihre jüngsten Veröffentlichungen kein bisschen müde.

Apropos am jüngsten: Mit From Fall to Spring präsentieren wir euch eine Band, die noch so jung ist, dass sie die Veröffentlichung ihres Debütalbums erst noch vor sich hat und doch schon Clubs ausverkauft. Damit und mit einem Sound irgendwo zwischen The Fever 333 und Bring Me The Horizon zählen wir dieses Gespann aus dem deutschen Süden zu den spannendsten Acts dieses Jahres!

Außerdem am Start sind Sapiency aus Frankfurt. Mit ihrem Melo-Death haben sie uns 2015 schon eingeheizt und sich auch für dieses Jahr im Pool aus Hunderten Bewerbern ein weiteres Mal mit Nachdruck durchsetzen können!

Checkt die Bandprofile, schnappt euch euer Ticket und freut euch drei entspannte Tage auf dem Dongberg!

Euer Dong Team

Mehr Infos bekommt ihr hier:

https://www.dongopenair.de/de/home

https://www.facebook.com/DongOpenAir