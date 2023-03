Ain’t: stellt neue Single „Life Of Crime“ vor

Nachdem der italienische Künstler Ain’t sein erstes Album Lo-Fi Demo EP im vergangenen Sommer veröffentlicht hat, wird er die Hörer mit einem Cover einer Band, die Geschichte in der Punk Rock-Szene geschrieben hat, wieder überraschen. Life Of Crime, das ursprünglich von den Weirdos stammt, ist die neue und erste Single des italienischen Musikers. Diese neue Veröffentlichung bindet Punk und Metal erneut in einem nihilistischen schmutzigen Klang zusammen. Die Single wurde im Studio von Stefano d’Angelo (auch bekannt als Ain’t) aufgenommen, gemischt und gemastert.

Er beschreibt seine neueste Kreation wie folgt:

„Mir hat immer gefallen, wie Weirdos Punk machten. Unhöflich, roh und sauer. Meine Version zeigt diese Eigenschaften nicht vollständig, vielleicht weil ich nicht so sauer bin, wie sie sind. Ich habe versucht, das Stück in meinem Stil so weit wie möglich zu machen, daher dunkler und sinnlicher als das Original. Am Ende glaube ich, dass ich das bekommen habe, was ich wollte. „

Hört euch Life Of Crime hier an:

Spotify: bit.ly/3miWeFQ

YouTube: bit.ly/3KNtE9Q

Apple Music: bit.ly/3kM55j2

Biografie

Ain’t (Pseudonym von Stefano d’Angelo) ist seit 2020 ein italienischer Künstler aus der Region Penne. Der Künstler kombiniert Elemente, die von klassischem Rock über Noise, Punk und Black Metal, und hat seinen eigenen Stil mit melodischen und aggressiven Liedern geschaffen, die in dunklen, nihilistischen Schwingungen getaucht werden. Ain’t debütierte am 1. Juli 2022 mit seinem selbstproduzierten Album Lo-Fi Demo EP.

