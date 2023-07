Metalium: haben ihr Comeback verkündet

Was viele Fans nicht mehr zu hoffen gewagt haben, soll nun doch Realität werden. Nachdem sich Metalium 2010 aufgelöst haben, verkünden sie nun ihr Comeback.

Dazu schreibt die Band auf Facebook:

„Liebe Familie Metalium,

Heute stehen wir am Abgrund einer epischen Ankündigung, die von euch allen sehnsüchtig erwartet wurde. Mit großer Aufregung und Freude enthüllen wir das nächste Kapitel der Metalium-Saga. Nach jahrelanger Stille haben wir unermüdlich an neuen Liedern gearbeitet und unser Herz in die Entstehung eines triumphalen Comeback-Albums geschüttet, das die Flammen unserer musikalischen Reise

Aber das ist noch nicht alles – wir haben eine phänomenale Ergänzung zu unserer Aufstellung, die wir gerne vorstellen können. Bitte begrüßen Sie mit uns Bruno Nunes als neuestes Mitglied von Metalium, der neben dem immens talentierten Matthias Lange die Zügel als unseres außergewöhnlichen Gitarristen übernimmt.

Brunos Geschichte ist eine von einer wahren Metal-Soul. Seine unerschütterliche Hingabe und seine Liebe zu Metalium wurden während des gesamten Schreibprozesses unseres kommenden Albums deutlich. Es ist ein Beweis für seine wahre Leidenschaft für unsere Musik und den Einfluss, den wir auf seine musikalische Reise hatten. Wir fühlen uns geehrt und gedemütigt, Bruno an Bord zu haben.

Matthias und Bruno bilden gemeinsam ein dynamisches Duo, das ihre Gitarrenzauberei weben und ein Schallfeuer entfachen, das in deinem Kern ankommt. Ihre Zusammenarbeit hat unserem Klang neue Dimensionen und Tiefen hinzugefügt und eine harmonische Mischung aus Kraft, Melodie und roher Emotionen geschaffen, die Sie in das Herz von Metaliums Erbe transportieren werden.

Während wir dieses Comeback-Album enthüllen, möchten wir jedem Einzelnen von Ihnen, unseren engagierten Fans, unseren tiefsten Dank aussprechen. Ihre unerschütterliche Unterstützung und Liebe zu Metalium haben unser kreatives Feuer geschürt und unsere Stimmung in die Höhe gehalten. Wir laden Sie ein, uns auf diese unglaubliche Reise zu begleiten, während wir ein neues Kapitel in unserer musikalischen Evolution annehmen.

Haltet eure Augen offen für exklusive Updates, Einblicke hinter die Kulissen und verlockende Vorschau, während wir unser Comeback-Album zum Leben erwecken. Eure Hingabe und Leidenschaft waren unser Leitlicht, und wir können es kaum erwarten, die Früchte unserer Arbeit mit euch allen zu teilen.“

Facebook

Der Bandgründer und damalige Bassist der Band, Lars Ratz, ist im Frühjahr 2021 auf Mallorca ums Leben gekommen (hier nachzulesen).