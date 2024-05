Monosphere: schlagen mit ihrer emotionalen Single „The Unknown Voice“ ein neues Kapitel auf

Mit dem Release ihres Albums Sentience (2023) sind Monosphere endgültig zu einem der spannendsten Acts der deutschen Prog/Post-Metal Szene mutiert. Es wundert folglich nicht, dass sie im Februar als Support mit The Hirsch Effekt deutschlandweit für Furore sorgten und 2023 als Support für The Ocean, Napalm Death, The Dear Hunter und Imperial Triumphant (zum Eventbericht) ein breites musikalisches Spektrum mit Bravour abdecken konnten.

Auf ihrer neuen Single The Unknown Voice zeigen sich Monosphere gewohnt düster und hüllen ihren explosiven Sound in eine bedrückende Atmosphäre, die von rhythmischen Elementen getragen an Brisanz gewinnt. Mit immer stärkerer Affinität zu einem Metalsound erschaffen die Mainzer eine einzigartige Version, die sich zunehmend avantgardistischer zeigt und weiter mit den Traditionen des klassischen Prog-Metal-Sounds bricht und sich weiter von den Core-Elementen verabschiedet. Inmitten von Blastbeats und Tremologitarren lassen Monosphere ihre tief verankerten Black-Metal-Wurzeln aufblitzen, ergänzen diese um jede Menge Groove, Atmosphäre und letztlich auch eine vom Piano getragene Melodie.

Hier geht’s zum Video von The Unknown Voice:

Songwriter Rodney Fuchs kommentiert die Single wie folgt: „Es war eine komplett neue Challenge, nach zwei Konzeptalben eine Single zu schreiben, die für sich selbst steht. Doch ist The Unknown Voice mehr als nur eine Standalone Single und fungiert als Vorbote auf ein neues Kapitel in der Geschichte der Band, während eine Referenz auf den The Puppeteer Song The Lover offenbart.“

Im Juni werden Monosphere neben einzelnen Headlineshows als Support für Dvne in Stuttgart, München, Salzburg, Budapest und Wien (AT) zu sehen sein und The Unknown Voice erstmals live präsentieren.

Tourdaten 2024 mit Dvne:

2. Juni: Stuttgart, Club Zentral

3. Juni: München, Feierwerk

4. Juni: Salzburg, Rockhouse Club

5. Juni: Budapest, Dürer Kert

6. Juni: Wien, Escape

Weitere Tourdaten 2024:

7. Juni: Prag, Hospoda Brouk – Headline Show

8. Juni: Dresden, Chemiefabrik – Co-Headline-Show

29. Juni: Oberhausen, Sudden Mosh Festival / Co-Headline-Show

16. August: Woodbunge, Woodbunge Festival / Headline Show

6./7. September: Bremen, Hellseatic Fest

www.monosphereband.net