Marduk am 02.05.2024 im Hellraiser in Leipzig

Eventname: Momento Mori Tour 2024

Headliner: Marduk

Vorband: Doodswens, Origin

Ort: Hellraiser Leipzig

Datum: 02.05.2024

Genre: Death Metal, Black Metal

Link: https://www.marduk.nu

Es ist Anfang Mai, die ersten sonnigen Tage lassen schon einen ersten kleinen Sommertag erahnen und ganz im Gegensatz zu der lebensfrohen Natur steht heute die brutale Panzerdivision von Marduk auf unserem Abendprogramm im Leipziger Metalschuppen Hellraiser. Wir machen uns etwas früher auf den Weg und entspannen noch ein wenig im Stahlgarten – dem Biergarten vor der Veranstaltungshalle. Die erste Vorband haben wir schon anspielen lassen, ehe wir uns für die letzten Songs noch etwas widerwillig ins Dunkle begeben. Die Musiker von Doodswens machen es vielen Schwarzmetallern gleich und setzen Lichttechnik klimafreundlich sparsam ein. Ein kleiner Altar reicht hier völlig aus, um Stimmung zu erzeugen. Wir lassen uns erzählen, dass dieser für ein kleines „Ritual“ am Beginn des Auftrittes hergehalten hat. Die Niederländer legen sonst aber ordentlich vor und hauen kräftig in die Saiten. Doodswens stellen eine sehr geeignete Support-Band dar, die mit ihrer eindrucksvollen düsteren Stimmung eine wunderbare Einstimmung für den Abend sind.

Nach kurzer Umbaupause stehen auch schon Origin auf der Hellraiser-Bühne. Die amerikanischen Todesmetaller verstehen ihr Handwerk und eher untypisch für ein Publikum des eher Black Metal zugehörigen Genres entwickelt sich schnell ein Mosh Pit in der Mitte des Publikums. Sänger Keyser tut es den Leipzigern gleich und wirbelt wild über die Bühne. Brutal und zerstörerisch wüten sie über die sächsische Hauptstadt. Technische Stärke paart sich bei Origin mit einer wunderbaren Live-Performance und einer Bühnenpräsenz, wie es sich für eine Death Metal Band gehört. Wir brauchen anschließend eine Pause und machen es uns wieder im Außenbereich gemütlich. Bei einem kühlen Bier und einem Austausch über die letzten beiden Livekonzerte hören wir den Soundcheck des Hauptacts schon anklingen. Es wird langsam wieder Zeit, sich in die Locationräume zu machen und einen guten Platz zu ergattern.

Diesen finden wir eher seitlich. Die Halle ist gut gefüllt und die Vorfreude auf Marduk steigt. Diese lassen sich aber noch ein wenig Zeit, ehe sie fast schon theatralisch die in Nebel gehüllte Bühne betreten. Was nun startet, kann man nur schwer in Worte fassen. Der erste musikalische Schlachtruf bebt über die Köpfe des Leipziger Publikums hinweg und löst eine Welle wehende Haare, zum Himmel gehobene Fäuste und einige Pommesgabeln aus. Marduk spielen sich durch ihr jahrelanges, dunkelbuntes Repertoire. Kraftvoll und mächtig schreit und growlt Mortuus seine Lyrics in das Mikrofon und im Publikum wird ausladend mitgesungen. Ein Abriss vom Feinsten, der aber nicht anders zu erwarten war. Natürlich fehlen in der heutigen Setlist auch keine Titel aus dem aktuellen Album Momento Mori, dass ja auch Namensgeber der Tour ist. Die Klassiker ziehen hier aber dennoch mehr und lassen das Publikum beben. Nach einem gelungenen Konzertauftritt lassen die Kult Black Metaller von Marduk ein in Schutt und Asche zerlegtes Leipziger Publikum zurück, dass in letzte Nebelschwaden getaucht den Heimweg antritt. Was für ein Abend!