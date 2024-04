Rise Of Kronos: neue Single, Re-Recording des Debüts im August, neues Album im Herbst

Vor einigen Wochen veröffentlichten Rise Of Kronos mit Hateful Fury einen komplett re-recordeten Song ihres (noch unter dem Bandnamen Surface) erschienen 2011er-Debüts Where The Gods Divide. Nun lassen die Norddeutschen die Katze aus dem Sack: Alle elf Tracks des Albums wurden neu eingespielt und werden am 2. August als komplettes Werk unter dem Titel Where The Gods Return auf allen Streamingplattformen veröffentlicht! Die komplette Tracklist findet ihr anbei – und als weitere Kostprobe der zum Teil nicht nur neu aufgenommenen, sondern auch neu arrangierten Stücke gibt‘s den ehemaligen Titeltrack Where The Gods Divide ab sofort auf Spotify & Co. Doch damit nicht genug, die Jungs werden in den nächsten Wochen auch die Arbeit an einem neuen Album abschließen. Der Nachfolger ihres 2022er-Outputs Council Of Prediction soll noch diesen Herbst erscheinen. Man darf gespannt sein, mehr Infos demnächst!

Where The Gods Return Tracklist:

01. The Journey Begins (Intro)

02. Where The Gods Divide

03. Hateful Fury

04. Olympic Warmachine

05. Titans From Olympus

06. Down To Nothing

07. Exit The Light

08. Back To The Roots

09. Kraken

10. The One I Hate

11. Disease

Rise Of Kronos – Spotify

https://open.spotify.com/artist/14O6M1BHxrID7vZdFR4EWx

Rise Of Kronos Livedates:

21.06.2024 DE – Schwarzburg, Metalwiese

31-01.09.2024 – Hamburg, Tattoo Titans

13.09.2024 DE – Siegen, Vortex

14.09.2024 DE – Ostfildern, Zentrum Zinsheim

27.09.2024 DE – Braunschweig, Kufa*

04.10.2024 DE – Dresden, Skullcrusher*

05.10.2024 DE – Hannover, Mephisto*

19.10.2024 DE – Ahrensburg, Juki42*

26.10.2024 DE – Wiesloch, Rnp

08.11.2024 DE – Magdeburg, Factory*

09.11.2024 DE – Erfurt, From Hell

15.11.2024 DE – Balingen, Sonnenkeller*

16.11.2024 DE – Karlsruhe, Die Stadtmitte*

23.11.2024 DE – Naumburg (Saale), Tanks*

30.11.2024 DE – Oberhausen, Helvete*

06.12.2024 DE – Lübeck, Treibsand*

31.01.2025 DE – Hannover, Cafe Glocksee

01.02.2025 DE – Hamburg, Logo

15.02.2025 DE – Berlin, Slaughterhouse*

*with Torturized

Links:

http://riseofkronos.de/

facebook.com/riseofkronosofficial