Mosh Im Mai Festival 2022: startet am 29.04 und 30.04.2022 in Kiel

Seit 2005 findet im Herzen Schleswig-Holsteins alljährlich das Mosh Im Mai Festival statt. Das Non-Profit Festival von Fans für Fans hat sich schon längst als feste Größe in der regionalen Metal-Szene etabliert. 2019 hat das Mosh Im Mai noch sein 15. Jubiläum gefeiert, bevor die Corona Pandemie die Musik- und Veranstaltungsbranche für zwei Jahre in eine Zwangspause versetzt hat. Nachdem das Land Schleswig-Holstein die Corona-Maßnahmen nun lockert, haben sich die Veranstalter des Mosh Im Mai etwas ganz Besonderes für ihr Comeback einfallen lassen: Am 29. und 30. April 2022 wird das Mosh Im Mai erstmalig an zwei Tagen in der Kieler Räucherei stattfinden. Auch beim Line-Up haben sich die Veranstalter nicht lumpen lassen und satte 15 Bands in die Kieler Räucherei eingeladen: Angeführt wird das Line-Up mit dem Metal-Urgestein Disbelief, die aktuell mit The Ground Collapses ihr vielleicht bestes Album in über 30 Jahren Bandgeschichte an den Start gebracht haben und den Schleswiger Speed-Thrash-Metallern von Rezet, die auch bereits in Wacken zu Gast waren. Dazu kommen die Newcomer von Hiraes, dem neuen Allstar-Projekt von Sängerin Britta Görtz (exCripper, Critical Mess) und den Jungs von Dawn Of Desease, die ohne Übertreibung das nächste große Ding in der deutschen Metalszene werden. Garniert wir das ganze mit dem Skull-Splitting-Thrash-Metal von Fateful Finallity und den international gefeiertern Schwedischsten Hamburger Death Metallern von Endseeker. Außerdem am Start ist die neue Hamburger Allstar-Band Sacrifire mit Mitgliedern von Warpath, Disbelief und Antimatter. Und auch das 1993 gegründete Death- und Thrash-Metal-Urgestein von Final Breath wird endlich die Mosh Im Mai Bühne zerlegen. Dazu kommt das Beste, was die lokale Musikszene zu bieten hat: Das Death Metal Duo von Divide aus Kiel, die Neumünsteraner von Jarl (Black Metal), Neverbowdown (Hardcore/Metal) und Majak (Occult Heavy Metal), Nordic Raid (Pagan Death Metal) aus Kiel, die Hamburger Rise Of Kronos (Olympic Death Metal) und Messticator (Death/Thrash Metal) sowie Methods Of Massacre (Deathcore) aus Flensburg. Das Besondere: Trotz des absolut unbezahlbaren Line-Ups und der Widrigkeiten der letzten zwei Jahre bleibt das Mosh Im Mai seinem Motto treu: Die Gäste entscheiden selbst über den Eintrittspreis! Das Motto lautet „Pay your price“ und ab schmalen 10€ pro Tag seid ihr dabei! Für 2- Tages-Gäste gibt es außerdem exklusiv und erstmalig richtig schicke Festivalbänder dazu! Stattfinden wird das Ganze am 29. und 30. April in der Kieler Räucherei (Preetzer Straße 35, 24143 Kiel).

Tagesaufteilung:

Freitag:

Doors 16.30 Uhr – Beginn 17.30 Uhr

Disbelief

Hiraes

Majak

Methods Of Massacre

Nordic Raid

Sacrifire

Samstag:

Doors 14.00 Uhr – Beginn 15.00 Uhr

Divide

Endseeker

Fateful Finallity

Final Breath

Jarl

Messticator

Never Bow Down

Rezet

Rise Of Kronos