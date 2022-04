Primordial: „Heathen Crusade To Doomsday“ Tour ist am Freitag gestartet

Irlands beste Metalband, Primordial, legen seit Freitag mit ihrer Heathen Crusade To Doomsday Tour los und haben Redemption at the Puritan’s Hand (Redux) zeitgleich veröffentlicht, um das 10-jährige Jubiläum dieses Klassikers gebührend zu feiern. Als Bonus enthält das digital veröffentlichte Album Demoversionen sämtlicher Tracks!



Primordial Sänger A.A. Nemtheanga dazu:

„Redemption at the Puritan’s Hand ist etwas mehr als ein Jahrzehnt alt, die Welt scheint jetzt ganz anders zu sein, wer weiß, wohin wir treten, wir sind dabei, auf Tournee zu gehen, die letzte vor dem Jüngsten Tag? Wer weiß. Nehmt einen Bissen aus dem Apfel, solange ihr könnt, und wir sehen uns an der Front. Was die Redux betrifft – wir haben irgendwo in einem alten Ordner die vorgemischten, vorgemasterten Versionen des Albums gefunden, nicht ganz die Demos für das Album, aber irgendwo dazwischen, der Sound ist ganz anders, vielleicht etwas wärmer, aber es gibt andere Gesangsmuster und Takes, Leads an anderen Stellen, das Fleisch auf den Knochen des Albums ohne vielleicht die Haut! Redemption“ war ein wichtiger Meilenstein in der Karriere der Band, ein schwieriges Album voller Komplikationen, Krankheiten und Konflikte, ganz zu schweigen davon, dass wir im härtesten Winter in den walisischen Tälern fast bis zu den Hüften im Schnee gestrandet wären! Wir bitten euch nun, ein Stück vom Fleisch zu nehmen, einen Bissen zu essen und zusammen mit unseren langjährigen Mitverschwörern bei den großartigen Metal Blade Records über ein Jahrzehnt Redemption zu feiern! Wir sehen uns auf der anderen Seite„



Checkt Redemption At The Puritan’s Hand (Redux) hier an: fanlink.to/RedemptionRedux



Heathen Crusade To Doomsday Tour:

Primordial

+ Swallow The Sun

Special Guest: Rome

08.04.2022 DE – Bochum, Matrix

09.04.2022 BE – Bomal, Durbuy Rock Festival

10.04.2022 UK – London, Assembly Hall

11.04.2022 UK – Southend, Chinnerys

12.04.2022 FR – Colmar, Grillen

13.04.2022 FR – Lyon, CCO Villeurbanne

14.04.2022 FR – Paris, La Machine du Moulin Rouge

15.04.2022 CH – Pratteln, Z7

16.04.2022 DE – Mannheim, MS Connexion Complex

17.04.2022 DE – München, Dark Easter Metal Meeting

18.04.2022 NL – Eindhoven, Effenaar

19.04.2022 DE – Berlin, Lido

20.04.2022 DE – Bremen, Modernes

21.04.2022 DK – Copenhagen, Pumpehuset

22.04.2022 SE – Gothenburg, Brewhouse

23.04.2022 SE – Stockholm, Slaktkyrkan

Primordial Line-Up:

A.A. Nemtheanga – Gesang

Ciaran MacUilliam – Gitarre

Michael O’Floinn – Gitarre

Pol MacAmlaigh – Bass

Simon O’Laoghaire – Schlagzeug