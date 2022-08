Rise Of Kronos: veröffentlichen „Allegory Of The Cave“ Video & Tourdaten

Am 25. März erschien mit Council Of Prediction das neue Album der deutschen Death Metaller von Rise Of Kronos. Pünktlich zur bevorstehenden Blutfest-Tour mit Debauchery vs. Blood God ab September und weiteren Shows im Herbst, veröffentlichen die Jungs mit Allegory Of The Cave nun noch einen amtlichen Videoclip von ihrem aktuellen Album im MDD Youtube-Kanal.

Schaut vorbei und lasst euch die beeindruckenden Shows der Hamburger nicht entgehen. Die Livedaten findet ihr anbei!

Tourdaten:

09.09.22 – Berlin (Blutfest)

10.09.22 – Nürnberg (Blutfest)

16.09.22 – Hamburg (Blutfest)

17.09.22 – Rostock (Blutfest)

23.09.22 – Passau (Blutfest)

24.09.22 – Oberhausen (Blutfest)

30.09.22 – Erfurt (Blutfest)

01.10.22 – Mörlenbach (Blutfest)

02.10.22 – Kirchheim Teck (Blutfest)

15.10.22 – Blackland Massacre Berlin

22.10.22 – Unleash The Kraken Festival (Ahrensburg)

28.10.22 – Jena (w/ Daily Insanity)

29.10.22 – Mdlada Boleslava (CZ) (w/ Daily Insanity)

09.12.22 – Lübeck (Blutfest)

17.12.22 – Aalen (Blutfest)

Mehr Infos zum Album Council Of Prediction bekommt ihr hier:

Album Orders: