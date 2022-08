Bad Wolves: veröffentlichen neue EP „Sacred Kiss“ und arbeiten beim Titeltrack mit Aaron Pauly von Of Mice & Men zusammen

Bad Wolves haben gestern ihre neue Sacred Kiss-EP über Better Noise Music veröffentlicht. Zum Titeltrack, bei dem sie mit Aaron Pauley von Of Mice & Men zusammengearbeitet haben, gibt es ab heute auch ein offizielles Musikvideo. Ihr neuer Song The Body, der Anfang des Monats veröffentlicht wurde, sowie eine eine neue Akustikversion von Sacred Kiss und ein weiteres brandneues Stück namens Up In Smoke sind ebenfalls auf der EP enthalten. Die Band wird für den Rest des Jahres auf Tour sein und auf Bühnen in ganz Nordamerika und Europa auftreten. Die Rockzilla Tour mit Papa Roach, Hollywood Undead und Falling In Reverse hat am 27. Juli begonnen und endet am 31. August in Nashville, TN. In diesem Herbst werden sie auch durch Europa touren und in Deutschland, Finnland und Frankreich zusammen mit Volbeat und Skindred auftreten. Unten findet ihr eine vollständige Liste der Termine für die Europa Tour und weitere Infos auf https://badwolvesnation.com/pages/tour.

Sacred Kiss kann ab sofort überall gestreamt werden und das Video zur Single gibt es hier:

Schlagzeuger John Boecklin über die Bedeutung von Sacred Kiss und die Zusammenarbeit mit Aaron Pauley: “Stoked to have you all hear this collaboration with Aaron Pauley from Of Mice & Men. Sacred Kiss reflects on meeting someone that you quickly fall for and have a preconceived notion of who they are and what it could be, and then quickly realizing it is not what you expected. We made a killer video as well that plays on some of those themes. We had a lot of fun making it. Definitely, our favorite one we have made so far!”

Aaron Pauley von Of Mice & Men äußerte sich ebenfalls zur Zusammenarbeit: „I think the song absolutely rips, so I was stoked when the guys reached out to me about doing a new version of it. I really enjoyed recording the song, and had even more fun shooting the video with the guys!“

Zu ihrer neuen EP sagt John: “With Sacred Kiss going to radio this summer, we decided to release an EP containing some of the remaining songs from the Dear Monsters sessions! Up In Smoke and The Body will keep your appetites for riffs settled, while the piano version of Sacred Kiss rounds off the EP just right. Basically, it’s a little something to hold the Wolfpack over till we get another album out!”

Die Tracklist zu EP Sacred Kiss findet ihr in unserem Release-Kalender:

Bad Wolves werden vom 15. Oktober bis 9. Dezember in Europa unterwegs sein und in Deutschland in Hamburg, Köln, Berlin, München, Stuttgart und Leipzig zu sehen sein. Fans finden die kommenden Shows und Ticketinformationen hier.

Bad Wolves – Tourdaten 2022

October 17 – Hamburg, Germany – Barclaycard Arena

October 18 – Hamburg, Germany – Barclaycard Arena

October 20 – Copenhagen, Denmark – Royal Arena

October 23 – Tampere, Finland – Arena

October 26 – Leipzig, Germany – Quarterback Immobilien Arena

October 28 – Prague, Czech Republic – 02 Universum

October 30 – Lyon, France – Le Radiant

October 31 – Paris, France – Zenith

November 2 – Cologne, Germany – Lanxness Arena

November 3 – Cologne, Germany – Lanxness Arena

November 5 – Budapest, Hungary – Barba Negra

November 8 – Zurich, Switzerland – Hallenstadion

November 10 – Barcelona, Spain – Sant Jordi

November 11 – Bilbao, Spain – Cubec

November 12 – Madrid, Spain – Vistalegre

November 14 – Lisbon, Portugal – Sala Tejo

November 17 – Milan, Italy – Lorenzini District

November 18 – Roma, Italy – Atlantico

November 21 – Innsbruck, Austria – Olympiahalle

November 22 – Vienna, Austria – Stadthalle

November 23 – Vienna, Austria – Stadthalle

November 25 – Munich, Germany – Olympiahalle

November 26 – Munich, Germany – Olympiahalle

November 28 – Luxembourg, Luxembourg – Rockhal

November 29 – Frankfurt, Germany – Festhalle

November 30 – Frankfurt, Germany – Festhalle

December 2 – Stuttgart, Germany – Schleyerhalle

December 4 – Warsaw, Poland – Expo XX1 Hall 4

December 5 – Berlin, Germany – Mercedes Benz Arena

December 6 – Berlin, Germany – Mercedes Benz Arena

December 8 – Antwerp, Belarus – Sportspaleis

December 9 – Arnhem, Netherlands – Geldrome

