Cory Marks: veröffentlicht akustische Version von „Sorry For Nothing“, dem Titeltrack seines neuen Albums

Cory Marks präsentiert eine neue, intime Version von Sorry For Nothing, dem Titeltrack seines aktuellen Albums, welches im Dezember 2024 über Better Noise Music veröffentlicht wurde. Die neue Akustikversion, die ab sofort auf allen digitalen Plattformen erhältlich ist, ist eine gefühlvolle Darbietung und unterstreicht Corys unverwechselbare Stimme, die der energiegeladenen Hymne eine kraftvolle und rohe neue Energie verleiht.

Cory Marks ist auf vielen großen Country- und Rockfestivals in ganz Nordamerika aufgetreten und hat seine energiegeladene Performance auf gemeinsamen Touren mit Künstlern wie Theory Of A Deadman, Halestorm, ZZ Top und Five Finger Death Punch bis hin zu Toby Keith, Travis Tritt und Brantley Gilbert einem breiten Publikum vorgestellt. Im März wird er als Headliner erstmals durch Großbritannien und Europa touren (7.-18. März), sowie beim Country 2 Country Festival in London, Berlin und Rotterdam auftreten. Im Anschluss daran wird er Dorothy im April auf ihrer US Tour supporten und im Mai eine Headline-Tour in seinem Heimatland Kanada spielen. Tickets sind ab sofort erhältlich.

Cory Marks weiß, wie man ein Publikum mitreißt. Outlaws & Outsiders feat. Ivan Moody, Mick Mars und Travis Tritt verhalf ihm 2019 zum Durchbruch. Der Song erreichte die Top 10 der US-Rockradios und wurde in US mit Gold und in Kanada mit Platin ausgezeichnet, was seinen Platz innerhalb des Genres festigte. Er ist nun auf dem besten Weg, einen noch größeren Eindruck zu hinterlassen und lädt die Hörer ein, ihn auf einer Reise zu begleiten, die genauso innig wie elektrisierend ist.

Mit bisher über 320 Millionen globalen Streams hat Cory Fans sowohl im Country als auch im Rock-Lager in seinen Bann gezogen. Sein neues Album Sorry For Nothing, scheut sich nicht aus der Masse herauszustechen und sich selbst treu zu bleiben. Es ist eine pikante Mischung aus 13 Songs, die von seinem langjährigen Mitstreiter Kevin Churko (Ozzy Osbourne, Five Finger Death Punch, Shania Twain, Papa Roach) sowie Kile Odell (Nita Strauss, David Draiman) und Andrew Baylis (Jelly Roll, Brantley Gilbert) produziert wurden. Das Album ist der Nachfolger von Corys erfolgreichem Debüt Who I Am, das die Hitsingle Outlaws & Outsiders enthielt. “

Die Bandbreite von Sorry For Nothing reicht von Merle Haggard-artigem Country und Virtual Bluegrass über geradlinige Arena-Hymnen bis hin zu knallharten Riffs. Zu den Gastauftritten gehören Sully Erna von Godsmack, Travis Tritt und Mick Mars auf der Single (Make My) Country Rock, die es in Deutschland bis in die Top 10 der Rock Radio Charts geschafft hat. Ebenfalls enthalten ist die aktuelle Radio Single Guilty – ein Feature zusammen mit Bad Wolves-Sänger DL.

Seht euch das Visualizer-Video zu Sorry For Nothing (Acoustic) hier an:

Sorry For Nothing ist digital, auf exklusivem rotem Vinyl, als CD, sowie als exklusives Bundle erhältlich.

„For any small-town kid with a dream and believe me there will be roadblocks…keep working towards it and living your dream and be Sorry For Nothing!“

– Cory Marks

Mehr Infos zu Cory Marks aktuellen Album Sorry For Nothing Tour findet ihr hier:

Cory Marks – Sorry For Nothing Tour

3/7 Berlin, DE – C2C Berlin

3/8 Berlin, DE – C2C Berlin

3/9 Rotterdam, NL – C2C Rotterdam

3/10 Hamburg, DE – Kaiserkeller

3/11 Cologne, DE – Kantine

3/12 Paris, FR – Le Supersonic Records

3/15 London, UK – C2C London

3/16 London, UK – C2C London

3/18 Glasgow, UK – Cathouse

Cory Marks online:

Website | Facebook | Instagram