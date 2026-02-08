Rise Of Kronos: veröffentlichen neue Single „Conception Of Humanity“ aus ihrem kommenden Album „Slaves Of Time“

Die deutsche Death-Metal-Band Rise Of Kronos hat ihre zweite Single Conception Of Humanity veröffentlicht, die vom kommenden Studioalbum Slaves Of Time stammt. Seht euch das Video hier an:

Nach dem überwältigenden Erfolg der ersten Single und des Titeltracks, die vor einem Monat erschienen sind, taucht Conception Of Humanity noch tiefer in die düstere und aggressive Klangwelt der Band ein. Der Song liefert unerbittliche Riffs, brutale Intensität und eine erdrückende Atmosphäre und thematisiert textlich die destruktive Natur der Menschheit und den Verlust der Kontrolle über ihre eigene Schöpfung. Er untermauert die zentralen Themen des Albums: Zeit, Verfall und existenzielle Unterdrückung.

Mit ihrem neuen Album Slaves Of Time verfeinern Rise Of Kronos ihren modernen Death Metal weiter und verbinden rohe Aggression mit massiven Grooves und einer dichten, bedrohlichen Atmosphäre. Conception Of Humanity zeigt eine weitere Facette der kompromisslosen Klangidentität des Albums und unterstreicht die musikalische und thematische Weiterentwicklung der Band.

Mehr Informationen zu Rise Of Kronos (inkl. Tourdaten 2026) und ihrem kommenden Album Slaves Of Time findet ihr hier:

Rise Of Kronos online:

https://www.facebook.com/riseofkronosofficial

https://www.instagram.com/riseofkronos_official/