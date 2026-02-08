Black Lodge Records: gibt Signin von Jorn Lande bekannt

In einem Meilenstein für klassischen Hard Rock und Heavy Metal verkündet Black Lodge Records stolz die Verpflichtung von Jorn Lande, der weithin als einer der größten Rocksänger unserer Zeit gilt. Jorns anhaltender Einfluss, seine unverwechselbare Stimme und seine beeindruckende Erfolgsbilanz machen ihn zu einer Schlüsselfigur der Renaissance des kraftvollen, melodischen Rocks.

Von Fans und Kritikern gleichermaßen als der nordische Gott des Metal gefeiert, blickt Jorn Lande auf eine beispiellose Karriere zurück, die von klarem Ton, bemerkenswerter Bandbreite und einem enormen Output geprägt ist. Mit über 50 Veröffentlichungen hat sich Jorn nicht nur dank seiner stimmlichen Brillanz, sondern auch dank seines Songwritings und seiner lyrischen Brillanz international einen Namen gemacht.

Seine Musik stürmte regelmäßig die Charts und wurde weltweit von der Kritik gefeiert.

Jorns Werk zeugt von Beständigkeit und Innovation. Seit der Gründung seines Hauptprojekts im Jahr 2000 hat er 21 Alben veröffentlicht. Das 2022 erschienene Album Over The Horizon Radar erntete breite Anerkennung und schürte die Vorfreude auf die nächste Phase seiner Karriere. Schon jetzt wird 2026 mit Spannung erwartet, denn es ist eine dritte Auflage von Jorns Heavy-Rock-Radio-Konzept geplant, mit Jorn-typischen Interpretationen beliebter Rockklassiker und Kollaborationen mit führenden Künstlern.

Im Laufe seiner Karriere hat Jorn mit hochkarätigen Musikern zusammengearbeitet und jedes Projekt mit seiner unverwechselbaren Stimme bereichert. Seine Live-Auftritte sind bekannt für ihre Kraft, Emotionalität und Vielseitigkeit. Unterstützt werden sie von einer beeindruckenden Band mit Tore Moren und Adrian SB an den Gitarren, Øyvind Stroenen am Bass, Francesco Jovino am Schlagzeug und Alessandro Del Vecchio an den Keyboards. Dieses Ensemble ist bereit, den Fans genau das elektrisierende, raumfüllende Rock-Erlebnis zu bieten, auf das sie gewartet haben.

Neben seiner Hauptband hat Jorn Lande eine Vielzahl von Projekten verfolgt – von Welttourneen mit Avantasia bis hin zu seiner Mitwirkung an der virtuellen Metal-Band Pentakill in League Of Legends – und dabei seine breite Anziehungskraft und seine kreative Energie unter Beweis gestellt.

Mit dieser Partnerschaft bekräftigt Black Lodge Records sein Engagement für außergewöhnliche Künstler, die künstlerische Grenzen erweitern und gleichzeitig den zeitlosen Geist des klassischen Hard Rock bewahren. Die Vertragsunterzeichnung von Jorn Lande markiert den Beginn eines ambitionierten neuen Kapitels für Künstler und Label und verspricht mitreißende Musik, unvergessliche Live-Auftritte und Kollaborationen, die Zuhörer weltweit begeistern werden.

Über Jorn Lande

Jorn Lande ist ein legendärer Sänger und Songwriter, dessen Einfluss auf den modernen Hard Rock und Metal tiefgreifend ist. Bekannt für seine dynamische Bandbreite, sein unverwechselbares Timbre und seine fesselnden Texte, umfasst Jorns Karriere Jahrzehnte voller wegweisender Veröffentlichungen, Live-Auftritte und künstlerischer Experimente, die das Genre geprägt haben.