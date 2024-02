Cradle Of Filth: auf ausgedehnter Europa-Tournee

Cradle Of Filth, vor drei Jahrzehnten aus den Tiefen der Hölle geboren, sind unbestrittene Giganten im Heavy Metal. Unter der Leitung von Dani Filth vereinen sie düsteren, extremen Metal mit Gothic-Horror und haben sich sowohl als kreative Kraft als auch als Live-Sensation einen Namen gemacht. Die Necromantic Fantasies Tournee gilt es im Sommer 2024 in gleich fünf deutschen Städten live zu erleben: in Hannover (24. Juni, MusikZentrum), Saarbrücken (28. Juni, Garage), Cham (30. Juli, LA Cham), Bochum (13. August, Matrix Tube) und in Dresden (14. August, Alter Schlachthof). Der Presale ist bei CTS & myticket bereits gestartet.

Von frühen Werken wie The Principle Of Evil Made Flesh bis hin zu aktuellen Erfolgen wie Cryptoriana – The Seductiveness Of Decay setzt sich die Band über Normen hinweg und erschafft eine einzigartige Welt voller Größe. Trotz Besetzungswechseln floriert ihr Katalog, wie ihr neuestes Album Existence Is Futile beweist.

Das Album wurde inmitten der Pandemie aufgenommen und befasst sich mit existenziellem Grauen und gesellschaftlichem Verfall. Trotz des Chaos gedeiht die Kreativität von Cradle Of Filth, die ihren unverwechselbaren Sound mit faszinierenden Melodien und dunklen Themen weiterentwickeln. Die Bonustracks des Albums mit dem eindringlichen Gesang von Doug Bradley geben dem Ganzen noch mehr Tiefe und behandeln gesellschaftliche Themen mit dem für Cradle Of Filth typischen Flair.

Existence Is Futile entpuppt sich als das bisher stärkste Album von Cradle Of Filth, auf dem sich intensive Energie mit komplexen Arrangements verbindet. Es ist eine klangliche Reise durch die Dunkelheit und bietet einen Soundtrack für diese turbulenten Zeiten. Wie Dani es treffend formuliert: „Sei wie der Virus! Mutiere und überlebe!“

Facebook

Website