Cradle Of Filth: veröffentlichen neues Video „How Many Tears To Norture A Rose?“

Die dämonische Band Cradle Of Filth ist stolz darauf, ein außergewöhnliches neues Video zu ihrem herrlich schwermütigen Song How Many Tears To Nurture A Rose? zu veröffentlichen. Das Video wurde gestern Abend im Rahmen des Infernal Vernal Equinox Deadstreams von Cradle Of Filth uraufgeführt, und nun können sich auch Fans auf der ganzen Welt in seiner erhabenen schwarzen Magie sonnen.

Unter der Regie von Vicente Cordero spinnt das atemberaubende Video eine eindringliche Geschichte – düster, verführerisch und tödlich. Doch wer den Dorn nicht zu fassen wagt, sollte sich nie nach der Rose sehnen …

Der berüchtigte Frontmann Dani Filth erklärte:

„Dies ist ein weiteres großartiges Video von Regisseur Vicente Cordero, das die okkulte Essenz des Songtextes mit großartigen, farbenfrohen Strichen und totaler Verrücktheit einfängt. Es ist wirklich beängstigend, aber auch seltsam fesselnd anzusehen!“

Im Jahr 2021 öffneten sich die Tore der Hölle erneut und enthüllten Cradle Of Filths dreizehntes Manifest Existence Is Futile. Das in den Grindstone Studios in Suffolk mit Studioguru Scott Atkins in Einzelarbeit entstandene Album ist ein pechschwarzes, perverses und bisweilen absurd brutales Meisterwerk, das auf dem Konzept des Existenzialismus basiert.

Eingefleischte Fans waren begeistert, als sie erfuhren, dass die Horror-Ikone Doug „Pinhead“ Bradley ein willkommenes Comeback feierte und dem bisher politischsten Song der Band, dem epischen Suffer Our Dominion, sowie dem Bonustrack Sisters Of The Mist, der den Abschluss der Her Ghost In The Fog-Trilogie bildet, die vor über 20 Jahren auf dem berüchtigten Klassiker Midian begann, seine sanften Töne lieh.

Existence Is Futile hier kaufen/streamen: https://bfan.link/existence-is-futile.ema

Unser Review zum neuen Album findet ihr hier:

Cradle Of Filth haben ein anstrengendes Tourjahr vor sich, einschließlich einer Tour mit der Legende Glenn Danzig durch die USA und einer Reihe von Festival-Terminen im Sommer.

Die derzeit bestätigten Tourdaten für 2022 lauten wie folgt:

USA Tourdaten

05. Mai 2022 – USA, Grand Sierra Theatre, Reno, NV*

07. Mai 2022 – Kanada, Toyota Arena, Ontario*

08. Mai 2022 – USA, Mesa Amphitheatre, Mesa, AZ*

10. Mai 2022 – USA, Mission Ballroom, Denver, CO

11. Mai 2022 – USA, Uptown Theater, Kansas City, MO

13. Mai 2022 – USA, The Rave, Milwaukee, WI*

14. Mai 2022 – USA, Icon Music Center, Cincinnati, OH*

15. Mai 2022 – USA, The Eastern, Atlanta, GA*

18. Mai 2022 – USA, 713 Music Hall, Houston, TX*

19. Mai 2022 – USA, Walter Creek Amp, Austin, TX*

21. Mai 2022 – USA, Diamond Ballroom, Oklahoma City, OK

22. Mai 2022 – USA, Sunshine Studio, Colorado Spring, CO

*mit Danzig

Sommer Festival Termine

15. Juli 2022 – Release Athens Festival, Kallithea, Griechenland

16. Juli 2022 – Metal Paradise Fest 2022 Fuengirola, Spanien

29 Jul 2022 – Dominion Festival, Durham, Vereinigtes Königreich

03 Aug 2022 – Rockstadt Extreme Fest, Braşov, Rumänien

11 Aug 2022 – Brutal Assault, Jaroměř, Tschechische Republik

12 Aug 2022 – Metal on the Hill, Graz, Österreich

23 Sep 2022 – Mexiko Metal Fest VI, Monterrey, Mexiko

Cradle Of Filth – Line-Up:

Dani Filth – Gesang

Richard Shaw – Gitarre

Ashok – Gitarre

Daniel Firth – Bass

Martin „Marthus“ Skaroupka – Schlagzeug

Anabelle – weiblicher Gesang, Keyboards

