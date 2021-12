Time For Metal: Die Top 5-Alben des Jahres 2021 – Das hört die Redaktion Teil 15

Wie in den letzten Jahren haben wir auch in diesem Jahr im Time For Metal-Team gefragt, was denn für jeden die musikalischen Highlights waren. Dafür haben unsere Teammitglieder ihre ganz persönlichen Lieblingsalben herausgesucht. Die jeweilige Nr. 1 landet anschließend in unserem Social-Media-Battle und ihr könnt das TFM-Album des Jahres voten. Viel Spaß mit unseren Top five des Jahres!

Wie verlief dein „Musikjahr“ 2021?

Konzerte gab es für mich leider keine in diesem Jahr, aber über Instagram habe ich einen Aufruf gesehen, dass Time For Metal noch sehr gerne neue Gesichter dabei hätte. Also habe ich mich einfach mal gemeldet und dann beschlossen, einfach auch dabeizubleiben. Mal schauen, wohin die Reise hier geht und was ich noch alles erleben kann.

3 Dreams Never Dreamt – Another Vivid Detail

Eine Band, die ich vor dem Review noch gar nicht kannte und die mich einfach sehr beeindruckt hat.

Zum Review

Cradle Of Filth – Existence Is Futile

Fazit Florian W.: „Es wurde bereits alles Nötige gesagt und deshalb schließe ich sinngemäß mit einem Zitat aus IT Crowd, einer großartigen britischen Sitcom für eine großartige britische Band.“ „Cradle Of Filth are actually one of the best contemporary dark-wave bands in the world. They sound horrible but are actually quite beautiful.“

Zum Review

The O’Reillys And The Paddyhats – In Strange Waters

Eine Band, die einfach immer für gute Laune bei mir sorgt. Da gehören sie doch auf jeden Fall in so ein Ranking.

Zum Review

We Butter The Bread With Butter – Das Album

Fazit Andre H.: „Das Album macht verdammt viel Spaß, geht gut ins Ohr und hat mit knapp 42 Minuten genau die passende Länge. Nach meiner Vorfreude auf das Album kommt nun die Vorfreude auf Liveauftritte der Band. Also Corona, verpiss dich, ich will WBTBWB live sehen!“

Zum Review

Rage – Resurrection Day

Fazit Steffen B.: „Erneut eine fantastische Veröffentlichung einer der besten und unterbewertetsten Metalband Deutschlands, die sich der Höchstnote annähert. Kaufempfehlung? Nein: Kaufpflicht!“

Zum Review