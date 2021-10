Cradle Of Filth: Album „Existence Is Futile“ jetzt erhältlich

Das Ende ist gekommen: Existence Is Futile ist seit dem 22. Oktober zu haben!

Alle Hoffnung ist in der Leere verschwunden. Die Flammen, die so lange am Horizont flackerten, haben unseren Hinterhof erreicht und hinterlassen endlose Felder aus schwarzer Asche und Rauch, die aus den Ruinen unserer Länder aufsteigen. Doch warum sollten wir nicht einen letzten wilden Soundtrack zu unserem unausweichlichen Ende genießen – Existence Is Futile ist seit zwei Tagen in den Läden und zeigt die Extrem-Metal-Legenden Cradle Of Filth in der Form ihres Lebens – und bereit, diese Welt brennen zu sehen.

Vom Metal Hammer (UK) als das „wütendste und traurigste Album, das Cradle je gemacht haben“ und „eines der – ohne den Schatten eines Zweifels – besten Alben des Jahres“ (A&P Reacts, CAN) bezeichnet, Das 13. Meisterwerk der Band zeigt, dass Suffolk’s Finest einen moderneren Ansatz in ihren Songs verfolgen und sich mit aktuellen Themen wie Überbevölkerung und Umweltverschmutzung auseinandersetzen, während sie ihre beispiellose poetische Sichtweise beibehalten, unterstützt von epischen orchestralen Klanglandschaften, messerscharfen Gitarren und Dani Filths einzigartigen Schreien.

„Existence Is Futile ist der apokalyptische Abschluss einer dreijährigen Welttournee von Cradle Of Filth und definitiv unser bisher schwerstes Album, das in existenzieller Angst, der Angst vor dem Unbekannten, der Ungewissheit des Schicksals in einem gähnenden Kosmos und der Sinnlosigkeit des Lebens, die auch die Suche nach dem Sinn des Lebens ist, schwelgt“, kommentiert Dani Filth. „In der Tat ein schweres Thema, und wie ein weiser Mann kürzlich gesagt haben soll … „Der unvermeidliche Hitzetod des Universums und die anschließende Schließung von Zeit und Raum selbst, könnte keinen besseren Soundtrack haben als dieses Album'“

Viele der limitierten Vinyl-Farben und Boxset-Editionen sind bereits ausverkauft, also schnappt euch euer Exemplar von Existence Is Futile, solange die Risse der Hölle uns noch nicht alle verschluckt haben: https://bfan.link/existence-is-futile.ema

Während Cradle Of Filth derzeit noch auf ihrer speziellen Cruelty And The Beast Tour in den USA unterwegs sind, werden sie an Halloween im Londoner Roundhouse auch eine europäische Bühne betreten.

Cradle Of Filth – Line-Up:

Dani Filth – Gesang

Richard Shaw – Gitarre

Ashok – Gitarre

Daniel Firth – Bass

Martin „Marthus“ Skaroupka – Schlagzeug

Anabelle – weiblicher Gesang, Keyboards

Schaut gerne in unser Review rein:

Cradle Of Filth online:

www.cradleoffilth.com

www.facebook.com/cradleoffilth

www.twitter.com/cradleoffilth

www.instagram.com/cradleoffilth