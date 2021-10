Zebrahead: neuer Song und Video zum Song „Out Of Time“

Die aus Orange County, Kalifornien stammende Punk-inspirierte Rockband Zebrahead veröffentlichte jüngst einen neuen Song und das Video zu Out Of Time.

Adrian Estrella: „ Der Song behandelt das Gefühl, dass nie genug Zeit ist, alles, was man im Leben machen möchte, zu bewerkstelligen. Trotzdem muss man vorwärts gehen, denn vieles ist in Reichweite“

“Out Of Time handelt davon, dass unsere Zeit begrenzt ist und der damit verbundene Druck, mehr und mehr zu erreichen und du musst dich entscheiden, was dich glücklich macht und was dich befriedigt oder dass du nur für andere lebst und deren Erwartungen erfüllst“ fügt Ali Tabatabaee hinzu.

Mehr aktuelle Videos von Zebrahead: https://www.youtube.com/c/Zebraheadofficial

1996 gegründet hat Zebrahead bis dato über 2.5 Millionen Aben verkauft, monumentale 1.25 Millionen monatliche Hörer auf Spotify, wurden für den Grammy nominiert für ihre Zusammenarbeit mit Motörhead und touren weltweit.

Ihre neue EP III ist für Dezember 2021 angekündigt worden. Mehr Informationen hierzu findest du hier: