Time For Metal: Unsere Lieblingssongs und das Album des Jahres 2022 – Teil 6

Wie in den letzten Jahren haben wir auch in diesem Jahr im Time For Metal-Team gefragt, was denn für jeden die musikalischen Highlights waren. Dafür haben unsere Teammitglieder ihre ganz persönlichen Lieblingssongs herausgesucht und das Top-Album des Jahres gewählt. Das jeweilige Top-Album des Jahres landet anschließend in unserem Social-Media-Battle und ihr könnt das TFM-Album des Jahres voten. Viel Spaß mit unseren Top five 2022!

Wie verlief dein „Musikjahr“ 2022?

Unto Others – Heroin | Heavy Metal/Gothik

Da gab es doch schon einiges. Vor allem viele Festivals gab es zu besuchen. Aber auch einige Konzerte waren dieses Jahr im Angebot. Nach zwei Jahren Pause waren es dann doch zu viele, auch wennin Prag ein absolutes Highlight war.

Eigentlich nichts. Er gefällt mir einfach.

Rammstein – Zeit| Neue Deutsche Härte

Eine gute Zeit, ein starkes Album, drei umwerfende Konzerte.

Arena – Time Capsule| Prog Rock

Eine meiner Lieblingsbands in dem Genre hat sich nun einen Sänger geschnappt, der mit zu den besten des Genres zählt. Das passt und bringt mit The Theory Of Molecular Inheritance ein geniales Album heraus.

Threshold – Haunted| Prog Metal

Zweites Prog-Album, das mich dieses Jahr vollkommen überzeugen konnte. Megastarke Songs mit viel melodiösem Gefrickel. Mit Arena zusammen Top-Album des Jahres

The New Roses – The Veins Of This Time | Rock

Mit dem Song direkt nichts, aber mit der Band. Mit den Jungs von The New Roses bin ich schon lange verbunden. Mein zweites Interview war mit Timmy Rough und gesehen hab ich sie schon einige Male. Legendär ist das After-Show-Treffen mit Norman Bites nach dem Auftritt auf der Kieler Woche im Jahre 2017.

Mein persönliches Album des Jahres 2022 ist:

Arena – The Theory Of Melecular Inheritance | Prog Rock

Die Schwierigkeit, mich zu entscheiden. Auch Threshold und Rammstein stehen weit vorne. Letztendlich hat mich Arenas Sänger überzeugt.