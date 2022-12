When Plagues Collide: veröffentlichen neue Single/Video „God Complex“

Die belgische Symphonic Deathcore Band When Plagues Collide veröffentlicht ihre neue Single God Complex! Euch erwartet eine irre Schlagzeug-Arbeit, fetzige Riffs und der noch intensivere, magenumstülpende, gutturale Gesang von Wouter Dergez.

Sänger Wouter Dergez sagt: „Alles ist Macht und Macht ist alles. Aber was, wenn sich mehrere Herrscher treffen? Dann treffen Götter auf Götter, das passiert When Plagues Collide.“

Seht euch das offizielle Musikvideo zu God Complex, veröffentlicht über Slam Worldwide, hier an:

Die aus Zaventem, Belgien, stammenden When Plagues Collide spielen einen Deathcore-Stil, der stark von Melodic Death Metal, Symphonic Black Metal und Metalcore beeinflusst ist. Das Riffing ist hart, das Drumming ist sehr schnell und der Gesang wechselt von tiefen Death-Growls zu schrillen Schreien, mit gelegentlichen Pig Squeals. Bisher veröffentlichten When Plagues Collide ihre Debüt EP Shrine Of Hatred (2017) und das Album Tutor Of The Dying (2018). Im Frühjahr 2023 erscheint ihr zweites Album über Necktwister Agency.

When Plagues Collide live:

17/12/2022 Reddingsfest, GC den Breughel, Haacht, Belgium

21/01/2023 De Verlichte Geest, Roeselare, Belgium

18-20/08/2023 Death Coffee Party, Litomerice, Czech Republic

When Plagues Collide Line-Up:

Wouter Dergez – Gesang

Santy Van Der Mieren – Gitarre

Joris Dergez – Gitarre

Joshua Kinsbergen – Bass

Siebe Hermans – Schlagzeug

https://www.facebook.com/whenplaguescollide