A4O4A: veröffentlichen neue Single „United We Are Strong“

Heute hat das Projekt seine neue Single United We Are Strong veröffentlicht.

Eine Auswahl an Song-Streaminglinks ist auf https://lnk.to/a4o4aunitedwearestrong verfügbar.

Ferner gibt es ein Lyric Video zum Song, das man sich hier ansehen kann:

Dieser Song ist all jenen Menschen gewidmet, die ständig vom Klimawandel betroffen sind. Ferner will die Band das Bewusstsein für dieses Thema schärfen und Spenden für die weltweite Katastrophenhilfe sammeln.

Der Song wurde von Caleb Bingham gemischt und gemastert. Das Line-Up des Songs sieht wie folgt aus:

• Caleb Bingham (Athanasia) – Vocals, Rhythmus- & Lead-Gitarren

• Ela Eichhorn (ELA) – Vocals

• Ralf Scheepers (Primal Fear) – Gast-Vocals

• Chris Bay (Freedom Call) – Gast-Vocals

• Steven Mageney (Crystal Ball) – Gast-Vocals

• Nick Hellfort (Domain) – Gast-Vocals

• Oimel Larcher (Nitrogods) – Gast-Vocals

• Henny Wolter (Nitrogods) – Gast-Lead-Gitarre (außer bei „United We Are Strong (Radio Edit)“)

• Roland Grapow (Masterplan) – Gast-Lead-Gitarre (außer bei „United We Are Strong (Radio Edit)“)

• Uwe Ulm – Gast- Rhythmus- & Lead-Gitarren

• Martin Albrecht (ELA) – Bass

• Daniel Novelli (Sessionmusiker) – Keyboards

• Martin Hämmerle (ELA) – Drums