A4O4A: veröffentlichen neue Single

A4O4A, eine Abkürzung für ‚All For * One * For All‘, ist ein Musikprojekt, das aus Caleb Bingham (ex-Five Finger Death Punch) sowie Musikern der Band ELA und unterschiedlichen Gastmusikern besteht.

Nun hat das Projekt seine erste Single Fight With Pride veröffentlicht:

Laut A4O4A soll der Song als Hymne für all diejenigen dienen, die sich so tapfer gegen die Tyrannei gewehrt und gekämpft haben und ist all jenen gewidmet, die aufgrund des Krieges in der Ukraine leiden und gestorben sind.

Alle Einnahmen des Songs werden ans Internationale Komitee vom Roten Kreuz gespendet.

Der Song wurde von Caleb Bingham gemischt und gemastert. Das Line-Up des Songs sieht wie folgt aus:

Caleb Bingham (Athanasia) – Vocals, Rhythmus- & Lead-Gitarren

Ela Eichhorn (ELA) – Vocals

Bernhard Weiss (Axxis) – Gastvocals

David Readman (Pink Cream 69) – Gastvocals

Marta Gabriel (Crystal Viper) – Gastvocals

Oliver Hartmann (ex-At Vance) – Gastvocals

Martin Albrecht (ELA) – Bass, Keyboards, Cleane Gitarre

Martin Hämmerle (ELA) – Drums

Für die Gestaltung des Coverartworks ist Heino Brand verantwortlich.

https://www.a404a.com

https://www.facebook.com